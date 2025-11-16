الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«إيطاليا غوت تالنت» تضيء خشبة «الشارقة الدولي للكتاب»

«إيطاليا غوت تالنت» تضيء خشبة «الشارقة الدولي للكتاب»
16 نوفمبر 2025 22:15

الشارقة (الاتحاد) 

استضاف معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025 فرقة «بلاك ويدو» الإيطالية، الحائزة علامة الزر الذهبية في برنامج المواهب العالمي «إيطاليا غوت تالنت» Italia's Got Talent، حيث قدمت عرضاً استثنائياً بعنوان «أصداء الأذرع المتمايلة»، نقل الحضور من طلبة المدارس إلى عالم من الخيال البصري الممزوج بالإبداع الفني والحركة المتناغمة.
الفرقة النسائية المؤلفة من 15 فنانة، أدّت العرض بتناسق دقيق بين الضوء والحركة، حيث ناغمت الحركات لتصنع لوحات بصرية تحاكي بتلات الأزهار، ولهيب النار، وأمواج الماء، لتمنح الجمهور تجربة فنية آسرة أثارت دهشة الأطفال وتفاعلهم.
وقال المخرج الفني لورينزو بيناتوني، إن فرقة «بلاك ويدو» تعتمد أسلوباً فريداً في المزج بين التشكيل الحركي والخداع البصري، مضيفاً: «يجمع أسلوبنا بين الدراما والأناقة والتأثير العاطفي، ونستلهم عروضنا من عناصر الطبيعة. وقد تضمن عرض اليوم تجسيداً للنار والماء كرمزين للتجدد والطاقة». 
وعبّرت جيسيكا ديماريا، المديرة المشاركة في الفرقة، عن سعادتها بالمشاركة في المعرض قائلة: «الشارقة مدينة تلهم الفن والإبداع. كانت طاقة الأطفال وتفاعلهم مع العرض مذهلة، ونأمل أن نعود قريباً بعروض جديدة تحمل روح الجمال والإلهام نفسها».

