منذ افتتاحه.. المتحف المصري الكبير يشهد إقبالا كبيرا من الزوار

اتخذ المتحف المصري الكبير تدابير جديدة لمحاولة تنظيم حركة الزوار الذين تدفقوا لرؤية مجموعة القطع الأثرية المصرية القديمة في الأسبوعين الماضيين منذ افتتاح المتحف رسميا.

واعتبارا من نهاية الأسبوع الجاري، سيكون من الممكن حجز التذاكر فقط لفترات زمنية محددة، الأمر الذي يسهل السيطرة على تدفقات الزوار.

واعتبارا من بداية ديسمبر المقبل وحتى إشعار آخر، سيتعين على الأشخاص شراء تذاكرهم عبر الإنترنت قبل زيارتهم، وفقا لبيان صادر عن إدارة المتحف.

افتتح المتحف، القريب من الأهرامات، في الأول من نوفمبر الجاري في حفل فخم حضره العشرات من قادة العالم وممثلي وسائل الإعلام.

وقال متحدث باسم المتحف إن نحو 19 ألف شخص يزورون المتحف يوميا لرؤية المجموعة التي تضم كنوزا من مقبرة الملك توت عنخ آمون والمركب الشمسي الخاص بالملك خوفو والذي يبلغ طوله 42 مترا. وقد تجاوزت هذه الأرقام توقعات السلطات المصرية.

وخلال عدة زيارات، وجد مراسلون صحفيون حشودا هائلة تملأ المتحف منذ الصباح، وكان من بينهم العديد من المصريين.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن اهتمام المصريين بتاريخ بلادهم زاد بشكل ملحوظ بسبب الاهتمام الإعلامي الكبير بافتتاح المتحف.

وإذا استمرت أعداد الزوار الحالية على مدار العام، فإن المتحف المصري الكبير على الطريق الصحيح ليصبح أحد المتاحف الأكثر زيارة في العالم.

وقد سجل متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس، العام الماضي، أكبر عدد من الزوار.