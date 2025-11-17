الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الترفيه

«ميلي براون».. سفيرة جزيرة ياس

ميلي براون
17 نوفمبر 2025 22:15

أبوظبي (الاتحاد)

بالتزامن مع العرض المنتظر للموسم الأخير من سلسلة المسلسل العالمي Stranger Things، أعلنت جزيرة ياس أبوظبي، عن انضمام الممثلة ميلي بوبي براون رسمياً لتكون أحدث سفراء جزيرة ياس، في خطوة تجمع بين الثقافة والترفيه، وتؤكد مكانة الجزيرة، وجهة ترفيهية رائدة في المنطقة.
وتنطلق النجمة المحبوبة حول العالم في مغامرة جديدة حاملةً معها طاقتها وحيويتها، إلى وجهة الترفيه الأروع على الإطلاق.
وفي مشهد يبدو وكأنه خارج مباشرة من عالم «هوكينز» ضمن أحداث السلسلة، تظهر ميلي براون في مقطع فيلمي داخل غرفة المعيشة في منزل عائلة بايرز، حيث يحيط بها جدار الأبجدية الشهير المضيء بالألوان.
وأثناء مخاطبتها للمشاهدين، تتأمل قائلة: إنه قد حان الوقت أخيراً لوداع Stranger Things، وربما الحصول على إجازة مستحقة. وفجأة، تبدأ الأضواء المألوفة بالوميض من جديد، لتضيء واحداً تلو الآخر حتى تشكّل كلمة YAS. 
وقال ليام فيندلاي، الرئيس التنفيذي لـ «ميرال ديستينيشنز»: لا يمكن أن نتخيل وقتاً أفضل للترحيب وانضمام ميلي بوبي براون إلى أسرة جزيرة ياس. فهي تجسّد كل ما تمثّله جزيرة ياس من الخيال، والمغامرة، والمرح الذي لا يُنسى. وبينما يودّع العالم شخصية «إليفين» التي تؤديها في المسلسل، نرحب بـميلي في هذا الفصل الجديد من مسيرتها المميزة.
وقد افتتحت جزيرة ياس أبوظبي مؤخراً، تجربة Stranger Things: The Experience أبوابها رسمياً أمام الجمهور، لتمنحهم فرصة رائعة لخوض تجربة استثنائية، حيث يدخلون إلى عالم هوكينز الخيالي، واكتشاف أسرار العالم الغريب، ليكونوا أبطال القصة بأنفسهم.

