الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
طارق المنهالي مستشار الجيوموسيقية في «السيمفونيات التراثية»

طارق المنهالي مستشار الجيوموسيقية في «السيمفونيات التراثية»
18 نوفمبر 2025 13:10

أبوظبي (الاتحاد) بعدما قدمت أوركسترا «السيمفونيات التراثية» حفلاً فنياً على هامش فعاليات معرض «الشارقة الدولي للكتاب» في مركز إكسبو الشارقة، بقيادة المؤلف الموسيقي المايسترو محمد القحوم، تم الإعلان عن انضمام الفنان د. طارق المنهالي إلى فريق الأوركسترا، وتعيينه مستشاراً لشؤون الملكية الفكرية والجيوموسيقية وتوظيف الهوية التراثية.يأتي هذا التعيين تقديراً لما يمتلكه المنهالي من خبرة علمية وميدانية راسخة في مجالات الموسيقى والتراث والملكية الفكرية، ولريادته في تطوير وترسيخ مفهوم «الجيوموسيقية» الذي يُعد من ابتكاره، وهو منظور علمي وفني يدرس علاقة الموسيقى بهوية المكان الذي نشأت فيه، ويوظّف هذا الارتباط في خدمة الدبلوماسية الثقافية والقوة الناعمة، التي ترتكز على تبادل الثقافات بين الشعوب موسيقياً. وقال المنهالي: يُعنى هذا المفهوم بتوثيق الموروث الموسيقي وصونه، وتعزيز حضوره عالمياً عبر صيغ فنية معاصرة تبرز الهوية الإماراتية، وتقدّمها في إطار موسيقي راقٍ ومتفرّد، انسجاماً مع الرؤية الفنية للمشروع. وتابع: إن هذا الانضمام يأتي في لحظة مهمّة يشهد فيها مشروع «السيمفونيات التراثية» تطوراً متسارعاً تحت قيادة المايسترو محمد القحوم، بما يعكس التزام الفريق بدعم حضور الموسيقى الإماراتية على الساحتين الإقليمية والدولية، وترسيخ دورها في الحوار الثقافي العالمي.
     

