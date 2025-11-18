ماكس ريختر ينضم إلى «ليالي السعديات»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلن مهرجان «ليالي السعديات»، الفعالية الموسيقية الرائدة في أبوظبي، التي تقام على مسرح مفتوح في جزيرة السعديات، عن انضمام الموسيقي والمؤلف ماكس ريختر إلى قائمة الفنانين المشاركين في إحياء الأمسيات الغنائية. ويُعد ريختر الذي من المقرر أن يحيي حفله يوم 29 يناير 2026 من أبرز الموسيقيين المعاصرين، الذين اشتهروا بمزج الموسيقى الكلاسيكية بالتقنيات الحديثة، ليترك بصمة مؤثرة في المشهد الموسيقي العالمي.يملك ريختر رصيداً موسيقياً حافلاً من الألبومات المنفردة، والموسيقى التصويرية الحائزة على جوائز في مجالات السينما والفن والأزياء، واكتسب شعبية كبيرة بفضل إحساسه ودقة إبداعه ورؤيته الطموحة، وترشّح للفوز بجائزة جرامي عام 2021، بفضل موسيقاه التي تجمع بين الإيقاعات الصوتية والإلكترونية، وبين العوالم الإنسانية والطبيعية.



ومن المقرر أن يؤدي ريختر في الحفل باقة مختارة من أبرز أعماله المتنوعة، بما في ذلك مقطوعات من مشاريعه الشهيرة، منها: Illuminated، وAn AI Landscape.

وينضم ريختر إلى قائمة استثنائية تضم نخبة الفنانين المشاركين في حفلات «ليالي السعديات»، وهم لودوفيكو إيناودي، لويس كابالدي، جون ماير، ريكي مارتن، ماريا كاري، وبراين آدامز.