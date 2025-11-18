الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

ماكس ريختر ينضم إلى «ليالي السعديات»

ماكس ريختر ينضم إلى «ليالي السعديات»
18 نوفمبر 2025 14:29

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مهرجان «ليالي السعديات»، الفعالية الموسيقية الرائدة في أبوظبي، التي تقام على مسرح مفتوح في جزيرة السعديات، عن انضمام الموسيقي والمؤلف ماكس ريختر إلى قائمة الفنانين المشاركين في إحياء الأمسيات الغنائية. ويُعد ريختر الذي من المقرر أن يحيي حفله يوم 29 يناير 2026 من أبرز الموسيقيين المعاصرين، الذين اشتهروا بمزج الموسيقى الكلاسيكية بالتقنيات الحديثة، ليترك بصمة مؤثرة في المشهد الموسيقي العالمي.يملك ريختر رصيداً موسيقياً حافلاً من الألبومات المنفردة، والموسيقى التصويرية الحائزة على جوائز في مجالات السينما والفن والأزياء، واكتسب شعبية كبيرة بفضل إحساسه ودقة إبداعه ورؤيته الطموحة، وترشّح للفوز بجائزة جرامي عام 2021، بفضل موسيقاه التي تجمع بين الإيقاعات الصوتية والإلكترونية، وبين العوالم الإنسانية والطبيعية.

ومن المقرر أن يؤدي ريختر في الحفل باقة مختارة من أبرز أعماله المتنوعة، بما في ذلك مقطوعات من مشاريعه الشهيرة، منها: Illuminated، وAn AI Landscape. 
وينضم ريختر إلى قائمة استثنائية تضم نخبة الفنانين المشاركين في حفلات «ليالي السعديات»، وهم لودوفيكو إيناودي، لويس كابالدي، جون ماير، ريكي مارتن، ماريا كاري، وبراين آدامز.

 

 

أخبار ذات صلة
«السعديات» تستعد لموسم شتوي حافل بإشغال فندقي 90%
«ماريا كاري» في «ليالي السعديات»
ليالي السعديات
السعديات
آخر الأخبار
شخبوط بن نهيان في حديث مع رئيس الكونغو الديمقراطية
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان
اليوم 01:48
يمنيون ينتظرون في طابور طويل لتلقي مساعدات إنسانية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 17 مليون يمني يعانون الجوع.. والعدد يتزايد
اليوم 01:48
الأطفال في مقدمة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسيف» تحذر من تدهور أوضاع أطفال غزة
اليوم 01:48
«الوطني الاتحادي» يشارك في اجتماع مجموعة «العلوم والتكنولوجيا»
الأخبار العالمية
«الوطني الاتحادي» يشارك في اجتماع مجموعة «العلوم والتكنولوجيا»
اليوم 01:48
من جلسة مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع القرار الأميركي حول غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
السلطة الفلسطينية تطالب بضمان حماية أهالي غزة ومنع التهجير
اليوم 01:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©