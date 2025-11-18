عرض بتقنية الهولوجرام احتفاءً بعيد الاتحاد في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

احتفالاً بعيد الاتحاد لدولة الإمارات، ينظم «قصر الإمارات» في أبوظبي عرضاً استثنائياً بتقنية الهولوجرام تحت القبة الكبرى بالتعاون مع «إيمج نيشن أبوظبي»، الاستوديو الرائد في مجال السرد القصصي. ويروي العرض الشامل والآسر قصة وحدة دولة الإمارات والتزامها بالابتكار والتمسك بالهوية الأصيلة، من خلال رحلةٍ في الزمان وفق أحدث التقنيات المتطورة.ويمكن للضيوف من المقيمين والزوّار حضور العرض المجاني المتاح للجميع من 1 وحتى 3 ديسمبر، بين الساعة 12:00 ظهراً و8:00 مساءً، للاستمتاع بتكريم رحلة دولة الإمارات المميزة وسط احتفالٍ رقمي لا يُنسى.

ويقام العرض تحت عنوان «تحف خالدة»، ويستمد إلهامه من سلسلة تاريخ الإمارات الوثائقية لـ«إيمج نيشن أبوظبي»، والمؤلفة من 5 أجزاء تسرد تراث الإمارات وتاريخها العريق.

ويسلّط العرض الضوء على أبرز الاستكشافات الأثرية لأعرق المناطق وأكثرها قدماً في الدولة، ويستحضرها بإسقاط صور ثلاثية الأبعاد تنبض بالتاريخ المهيب والتراث الغني. ويشهد الضيوف أجواءً ساحرة لعرضٍ يجمع بين المشاهد الآسرة والأصوات الأصيلة والحضور التفاعلي، ما يكشف عن تجربةٍ تلغي الحدود بين الأجيال، وتسرد قصص نهضة الدولة بدءاً من مراحلها المبكرة، وارتقاء مجتمعاتها بالاعتماد على المهارة الحرفية والتجارة والقدرة على التكيف والتطور لبلوغ الازدهار والسموّ الذي تشهده اليوم.

ويجسّد كلّ مشهد هولوجرامي فصلاً مميزاً من فصول التراث الإماراتي العريق، من منازل مروّح التي يعود تاريخها إلى 8000 عام، رمز البدايات الأولى للحياة المجتمعية والفن الإنساني، إلى قارب الشاشة الذي يعكس مهارة الأجداد في الابتكار البحري، مروراً بإناء مروّح، أحد أقدم الأواني الخزفية المزخرفة في المنطقة ودليلاً على ازدهار التجارة القديمة، وصولاً إلى لؤلؤة أبوظبي، أقدم لؤلؤة طبيعية معروفة في العالم، والتي ترمز إلى الثراء الدائم والجمال الأصيل. كما يعيش الزوّار تجربة فريدة مع معبد شمش في موقع الدور، الذي يستحضر المعتقدات القديمة، ومع علم دولة الإمارات، رمز الوحدة والفخر والتقدم. وتشكّل هذه العروض سرداً حياً ورابطاً شاعرياً بين الماضي والمستقبل.

ويمثّل العرض تجربةً فريدة تجمع بين التصميم التفاعلي والصور البصرية الجذابة والمقاطع الصوتية المؤثرة، وتحمل الزوّار في رحلةٍ تاريخية تروي أمجاد دولة الإمارات وشغفها بالابتكار. كما يعكس العرض التزام دولة الإمارات الراسخ بالتطور والإبداع، والرؤية المتقدمة التي يجسّدها جوهر عيد الاتحاد.