الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

عرض بتقنية الهولوجرام احتفاءً بعيد الاتحاد في أبوظبي

عرض بتقنية الهولوجرام احتفاءً بعيد الاتحاد في أبوظبي
18 نوفمبر 2025 14:30

أبوظبي (الاتحاد) 
احتفالاً بعيد الاتحاد لدولة الإمارات، ينظم «قصر الإمارات» في أبوظبي عرضاً استثنائياً بتقنية الهولوجرام تحت القبة الكبرى بالتعاون مع «إيمج نيشن أبوظبي»، الاستوديو الرائد في مجال السرد القصصي. ويروي العرض الشامل والآسر قصة وحدة دولة الإمارات والتزامها بالابتكار والتمسك بالهوية الأصيلة، من خلال رحلةٍ في الزمان وفق أحدث التقنيات المتطورة.ويمكن للضيوف من المقيمين والزوّار حضور العرض المجاني المتاح للجميع من 1 وحتى 3 ديسمبر، بين الساعة 12:00 ظهراً و8:00 مساءً، للاستمتاع بتكريم رحلة دولة الإمارات المميزة وسط احتفالٍ رقمي لا يُنسى. 
ويقام العرض تحت عنوان «تحف خالدة»، ويستمد إلهامه من سلسلة تاريخ الإمارات الوثائقية لـ«إيمج نيشن أبوظبي»، والمؤلفة من 5 أجزاء تسرد تراث الإمارات وتاريخها العريق.
ويسلّط العرض الضوء على أبرز الاستكشافات الأثرية لأعرق المناطق وأكثرها قدماً في الدولة، ويستحضرها بإسقاط صور ثلاثية الأبعاد تنبض بالتاريخ المهيب والتراث الغني. ويشهد الضيوف أجواءً ساحرة لعرضٍ يجمع بين المشاهد الآسرة والأصوات الأصيلة والحضور التفاعلي، ما يكشف عن تجربةٍ تلغي الحدود بين الأجيال، وتسرد قصص نهضة الدولة بدءاً من مراحلها المبكرة، وارتقاء مجتمعاتها بالاعتماد على المهارة الحرفية والتجارة والقدرة على التكيف والتطور لبلوغ الازدهار والسموّ الذي تشهده اليوم.
ويجسّد كلّ مشهد هولوجرامي فصلاً مميزاً من فصول التراث الإماراتي العريق، من منازل مروّح التي يعود تاريخها إلى 8000 عام، رمز البدايات الأولى للحياة المجتمعية والفن الإنساني، إلى قارب الشاشة الذي يعكس مهارة الأجداد في الابتكار البحري، مروراً بإناء مروّح، أحد أقدم الأواني الخزفية المزخرفة في المنطقة ودليلاً على ازدهار التجارة القديمة، وصولاً إلى لؤلؤة أبوظبي، أقدم لؤلؤة طبيعية معروفة في العالم، والتي ترمز إلى الثراء الدائم والجمال الأصيل. كما يعيش الزوّار تجربة فريدة مع معبد شمش في موقع الدور، الذي يستحضر المعتقدات القديمة، ومع علم دولة الإمارات، رمز الوحدة والفخر والتقدم. وتشكّل هذه العروض سرداً حياً ورابطاً شاعرياً بين الماضي والمستقبل.
ويمثّل العرض تجربةً فريدة تجمع بين التصميم التفاعلي والصور البصرية الجذابة والمقاطع الصوتية المؤثرة، وتحمل الزوّار في رحلةٍ تاريخية تروي أمجاد دولة الإمارات وشغفها بالابتكار. كما يعكس العرض التزام دولة الإمارات الراسخ بالتطور والإبداع، والرؤية المتقدمة التي يجسّدها جوهر عيد الاتحاد.

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك: شبابنا الإماراتي مستعد للتحول الرقمي
وفد «قمة أبوظبي للبنية التحتية» يزور مصنع Dorce بأنقرة
قصر الإمارات
أبوظبي
الهولوجرام
تقنية الهولوجرام
آخر الأخبار
شخبوط بن نهيان في حديث مع رئيس الكونغو الديمقراطية
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان
اليوم 01:48
يمنيون ينتظرون في طابور طويل لتلقي مساعدات إنسانية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 17 مليون يمني يعانون الجوع.. والعدد يتزايد
اليوم 01:48
الأطفال في مقدمة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسيف» تحذر من تدهور أوضاع أطفال غزة
اليوم 01:48
«الوطني الاتحادي» يشارك في اجتماع مجموعة «العلوم والتكنولوجيا»
الأخبار العالمية
«الوطني الاتحادي» يشارك في اجتماع مجموعة «العلوم والتكنولوجيا»
اليوم 01:48
من جلسة مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع القرار الأميركي حول غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
السلطة الفلسطينية تطالب بضمان حماية أهالي غزة ومنع التهجير
اليوم 01:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©