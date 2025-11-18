قناة «المليون».. فضاء رقمي يعزّز الوعي بالشعر النبطي

أبوظبي (وام)



انطلق على «يوتيوب» بث قناة «المليون»، أول منصة شعرية متخصصة بالشعر النبطي والموروث، بإنتاج برامجي متخصص وحصري. وتقدم القناة برامجها الخاصة، وتقارير حلقات برنامج «شاعر المليون»، الذي يُبثُّ من العاصمة أبوظبي وتنتجه هيئة أبوظبي للتراث، ويُعد أحد أكبر وأشهر برامج الشعر النبطي في العالم العربي.وتهدف القناة إلى تحويل التجربة التلفزيونية إلى فضاء رقمي متفاعل، يمنح الجمهور تجربة متابعة جديدة من خلال شبكة برامج تبث وفق جدول زمني منظم بساعات محددة، لتلبي شغف عشاق الشعر وجمهوره الواسع.

وتضم القناة مجموعة من البرامج والفقرات المتنوعة التي تغطي جوانب الشعر النبطي كافة، واللقاءات الحصرية مع الشعراء والضيوف، بالإضافة إلى سلسلة من البرامج الجديدة مثل بودكاست «قصيدنا واحد»، و«موعد مع شاعر»، و«كواليس المليون»، وبرنامج مصاحب لـ «شاعر المليون» في موسمه الثاني عشر باسم «درب المليون إكسترا»، وتتضمن القناة أيضاً مقاطع مختارة من الحلقات التسجيلية والمباشرة، وكواليس البرنامج.

وتقدم قناة «المليون» برامجها الحصرية على مدار الأسبوع، لتغطي مختلف جوانب الشعر النبطي والموروث، حيث يُخصَّص يوم الاثنين لمقابلات الشعراء 4:00 عصراً، ويتبعها بودكاست «قصيدنا واحد» 9:00 مساءً. أما «الثلاثاء»، فيتضمن «أعمدة النبط» 4:00 عصراً، وركن «الكاسيت والموسيقى» 9:00 مساءً، ويوم الأربعاء تُقدم فقرات فنية ومقابلات مع الضيوف في الرابعة، تليها فقرة «موعد مع شاعر» 9:00 مساءً، والخميس مخصص لكواليس البرنامج 9:00 مساءً، بينما يقدم يوم الجمعة من أكاديمية الشعر، بدءاً من الحلقة الرابعة 3:00 عصراً، ويُختتم اليوم بـ «بودكاست شاعر المليون» 9:00 مساءً، على أن يتم لاحقاً تحديد مواعيد بث «درب المليون إكسترا».

فيما يُبث يوم السبت «المقهى الشعبي» 9:00 مساءً، ويوم الأحد «ندوات» 4:00 عصراً، ثم برنامج «الراوي» 9:00 مساءً.

وتم اختيار اسم القناة @AlMillionChannel ليكون الهوية الرقمية الرسمية لها، لسهولة تذكّره وارتباطه الوثيق بالعلامة الأصلية لبرنامج «شاعر المليون»، ما يسهم في تعزيز تفاعل الجمهور، وسهولة الوصول إلى محتواها على «يوتيوب».

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام هيئة أبوظبي للتراث بتطوير المحتوى الإبداعي العربي، ودعم الفنون التراثية، وترسيخ حضور الشعر النبطي في الفضاء الرقمي، بما يعكس الدور الريادي لأبوظبي في صون الموروث الثقافي وتعزيز مكانته في المشهد العربي المعاصر.