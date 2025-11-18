الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الترفيه

«تلال العين» وجهة سياحية للطبيعة الصحراوية

«تلال العين» وجهة سياحية للطبيعة الصحراوية
18 نوفمبر 2025 15:58

أبوظبي (الاتحاد)

في قلب صحراء الرماح في منطقة العين، يُشكل «تلال العين»، وجهة مُفضلة للعائلات والأصدقاء للاستمتاع بعطلة الأحلام ضمن تجربة استثنائية تجمع عبق الثقافة والفخامة التقليدية بالبيئة الطبيعية الخلابة، مستلهماً أجواءه من الرفاهية العربية الممتزجة بوسائل الراحة العصرية وكرم الضيافة الإماراتية الأصيلة. يستمتع زوّار «تلال العين» بتجربة مُفعمة بالثقافة الإماراتية في قرية «زمن لوّل» التراثية، حيث يمكنهم التجول في السوق الشعبي، وتذوّق القهوة العربية والتمر واللقيمات الطازجة، وركوب الجمال والخيل. ويمكنهم أيضاً ممارسة عديد من الأنشطة والانطلاق في مغامرات لا تُنسى أثناء قيادة الدراجات الرباعية، والتزلج على الرمال، والانزلاق على الحبال، ورحلات السفاري، ومراقبة الحياة البرية مثل حيوانات المها العربي، والدوماني، وغزال الريم، ومشاهدة غروب الشمس المذهل. ويتميّز المنتجع بتصميمه المستوحى من جماليات العمارة الإماراتية التقليدية، مع استخدام الخامات الطبيعية وألوان الصحراء، وتوفير شرفات مُظللة تُطل على الكثبان الرملية.ويستمتع الراغبون في تمضية أجمل اللحظات مع العائلة والأصدقاء في مركز اللياقة البدنية، ومنطقة ألعاب الأطفال الخارجية واختبار مهارات الرماية والريشة الطائرة وكرة الطاولة ولعبة الشطرنج العملاقة. كمات يوفّر فرصة فريدة للتعرف عن قرب على رياضة الصقارة وفنونها، واستكشاف كيفية ممارستها واستدامتها إرثاً حياً للأجيال المقبلة. وتتميّز هذه الوجهة المميزة بموقعها الفريد بين أشهر معالم منطقة العين، مثل مبزرة الخضراء، جبل حفيت، حديقة الحيوانات بالعين.

الإمارات
العين
