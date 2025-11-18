الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
حدائق الشارقة تزدان في عيد الاتحاد الـ54

حدائق الشارقة تزدان في عيد الاتحاد الـ54
18 نوفمبر 2025 16:01

الشارقة (الاتحاد) 

تحتضن متنزهات وحدائق الشارقة احتفالات عيد الاتحاد الـ54، من 19 نوفمبر - 2 ديسمبر، في أجواء وطنية كلها فخر وتفاؤل. وتنطلق الاحتفالات من متنزه السيوح للعائلات من الساعة 4:00 مساءً، وتتواصل على مدار أيام الفعاليات لتشكل سمفونية مجتمعية تعزّز قيم الانتماء والتلاحم، وتفتح مساحات تجمع العائلات والمقيمين في مشاهد وطنية دافئة.

ويشهد متنزه الشارقة الوطني برنامجاً يوميا يبدأ من 4:00 مساءً - 10:00 مساءً، تتضمن عروض الفرق الشعبية التي تقدم لوحات تراثية تجسّد قيم الهوية الإماراتية، إلى جانب مسابقات تجمع الصغار والكبار في أجواء تنافسية ممتعة، كما تحظى مبادرة «عام المجتمع» بحضور بارز داخل المنتزه عبر جلسات حوارية يومية تتناول تعزيز الروابط الأسرية وقيم التعاون والانتماء، وذلك بمشاركة شخصيات مجتمعية تحرص على نقل رسائل المبادرة للحضور.
ويستمتع الأطفال بفقرات فنية تجمع بين الرسم والتلوين والأنشطة التعليمية، إضافة إلى عروض استعراضية محلية وبث مرئي على شاشة كبيرة، تتوازى معه عروض ليزرية تضيء سماء المنتزه، كما يشهد المتنزه عرضاً خاصاً للكلاب السلوقية.

