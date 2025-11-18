«اكسبوجر» يحتفي بـ «عقد من السرد القصصي البصري»

الشارقة (الاتحاد)

بمناسبة مرور 10 أعوام على انطلاقه، يعود المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر» في دورته المقبلة، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، لينطلق من 29 يناير حتى 4 فبراير 2026 في الجادة بالشارقة تحت شعار «عقد من السرد القصصي البصري»، احتفاءً بـ 10 سنوات من بناء واحدة من أبرز منصات التصوير البصري في العالم.

ويشهد «اكسبوجر 2026» مشاركة استثنائية هذا العام، حيث يستضيف أكثر من 420 فناناً بصرياً عالمياً من مختلف دول العالم يقدمون برنامجاً متكاملاً يتجاوز 570 فعالية تجمع بين المعارض الفنية والحوارات المتخصصة والعروض السينمائية ولقاءات الخبراء على مساحة 49 ألف متر مربع.



تجارب بصرية

يقدم المهرجان هذا العام 95 معرضاً تضم 3.200 عمل بصري تشكّل مجتمعة واحدة من أوسع التجارب البصرية التي يقدمها معرض فني في المنطقة، وتبرز تنوع مدارس التصوير حول العالم وتطوّر السرد البصري كأداة معرفية وإنسانية. ويشهد المهرجان أكثر من 126 خطاباً ملهماً وجلسة نقاشية، إلى جانب 72 ورشة عمل متقدمة في مختلف تخصصات صناعة الصورة، وأكثر من 280 جلسة تقييم للأعمال الفنية تتيح للمبدعين من جميع المستويات تطوير أساليبهم الاحترافية. كما يعرض المهرجان برنامج سينمائي يبرز قوة الصورة المتحركة في نقل القصص وتوثيق تجارب إنسانية بصرية مؤثرة، إلى جانب معرض تجاري عالمي يعرض أحدث تقنيات التصوير وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبث وصناعة المحتوى المرئي.

وللمرة الأولى منذ انطلاقه، يعلن «اكسبوجر» برنامج ضيف شرف، حيث يستقبل هذا العام مدينة «أثينا» اليونانية كضيف شرف، مقدماً برنامجاً يضم ستة معارض تستكشف الإرث اليوناني وثقافته وحياة مجتمعه المعاصر من خلال العدسة. ويحتفي برنامج «أثينا» بلغة الصورة بوصفها لغة إنسانية مشتركة، ويعزز رسالة «اكسبوجر» في ترسيخ مكانته كمنصة عالمية للاحتفاء بفن السرد البصري، تربط الثقافات، وتجمع البشر عبر تجارب بصرية مشتركة.

حوار إنساني قال طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: «حين أطلقنا اكسبوجر قبل 10 سنوات، لم نكن نؤسّس لحدثٍ فني، بل لمساحة جديدة لحوار إنساني عالمي بين العالم وصورته، حوار تقوده القصص، وتصنعه العدسة، ويترجمه التأثير، وجاء المهرجان ليترجم نظرتنا للصورة باعتبارها قوة تبني الحوار، وتشكل الوعي، وتحرّك الإدراك حول القضايا الإنسانية المختلفة».

وأكد علّاي حرص «اكسبوجر» منذ إطلاقه على ترسيخ دور الصورة بوصفها لغة عابرة للثقافات، تقرب الآراء ووجهات النظر وتعكس الواقع، وتساهم في صناعته، وإعادة توجيهه على المستويات كافة. ولفت مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة إلى أنه مع دخول اكسبوجر عقده الثاني، أصبح المهرجان يشكل مجتمعاً دولياً للمصورين وصانعي الصورة، ومساحة تلتقي فيها الرؤى وتتقاطع فيها التجارب.

بدوره، قال هاريس دوكاس، عمدة أثينا: «يمثل اختيار أثينا ضيفة شرف في هذا الحدث الدولي الكبير الذي تحتضنه الشارقة علامة فارقة لمدينتنا، ودليلاً على مكانتها الثقافية المتجذرة ودورها المستمر في إلهام الفنانين والمبدعين حول العالم، فهذا الاحتفاء العالمي بأثينا يبرز عمق تاريخها الإنساني وروحها المعاصرة المنفتحة على الابتكار والتعبير البصري».

وأضاف: «من خلال مشاركتنا، نؤكد أن الثقافة اليونانية ليست إرثاً ثابتاً ومتحفياً، بل طاقة حيّة تنبض بالحياة وترافقنا نحو المستقبل، لذلك فخورون بفتح مسارات التعاون الثقافي وتبادل الخبرات مع الشارقة، لما يمثله ذلك من تأكيد على إيماننا المشترك والراسخ بأن الثقافة هي الجسر الأكثر قدرة على جمع الشعوب وتقريب المسافات بينها».