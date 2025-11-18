«الحِرف والصناعات التقليدية» يُختتم غداً في «سوق القطارة»

لكبيرة التونسي (أبوظبي)



بزخمٍ كبيرٍ من الأنشطة الثقافية والتراثية والترفيهية، يختتم غداً «مهرجان الحرف والصناعات التقليدية» 2025، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في سوق القطارة بالعين، محتفياً بالحِرف اليدوية والحِرفيين الذين ساهموا في صون أهم الصناعات اليدوية التقليدية، ضمن العديد من الفعاليات التي تبرز العادات والتقاليد والقيم الإماراتية الأصيلة.

نظم «مهرجان الحرف والصناعات التقليدية» في نسخته الـ11، تحت شعار «من ماضينا ننسج مستقبلنا» وفتح نافذة أمام الزوار لاستكشاف العادات والتقاليد النابضة بالحياة من خلال صناعة الحِرف، ورواية القصص، والعروض التقليدية، والأسواق الشعبية، والأطباق المحلية، ضمن تجربة تثقيفية وترفيهية مميزة، حيث استمتع الزوار بباقة من الأنشطة التراثية والثقافية، التي برع بها الأجداد.



تجربة حية

قالت مريم سلطان الظاهري، رئيس قسم تطوير البرامج بالإنابة في «الثقافة والسياحة - أبوظبي»: يعيش الزوار رحلة إلى عمق الثقافة الإماراتية، ويشكل متحفاً حياً لمختلف الفنون والحِرف والصناعات والأطباق المحلية، والألعاب الشعبية والمطاعم، إلى جانب القهوة الإماراتية، حيث يحتفى بتقاليد الضيافة الأصيلة عبر تجربة حية لإعداد وتقديم القهوة، والعروض القصصية وورش عمل للأطفال، واستكشاف التقنيات المتوارثة لحِرف، مثل «السدو» و«الخوص»، وأتاح ممارسة هذه الحرف ضمن ورش عمل مدعومة بحكايات الحِرفيين وتجاربهم العملية.

وأضافت: يشهد المهرجان أنشطة تفاعلية عدة، منها: «صناعة الفخار»، «المكتبة»، «السرد القصصي»، «منطقة المأكولات»، و«سوق الأسر المنتجة»، و«الألعاب الشعبية»، والمسرح الرئيس الذي يستضيف يومياً العروض الموسيقية لفنانين إماراتيين يحتفون بروح التراث والإبداع، كما يقدم عدة تجارب للأطفال والعائلات، بالإضافة إلى جناح «الأزياء التقليدية»، الذي يركز على التراث الغني للأزياء والزينة والعطور الإماراتية وصناعة البخور وصياغة الحلي، فيما يستعرض «جناح الحدادة والصناعات الجلدية» الحِرف الأساسية في فنون تشكيل المعادن ودباغة الجلود، ويقدم عروضاً عملية لصناعة السيوف والخناجر والأدوات المنزلية. ويشهد المهرجان هذا العام مشاركة عدد من دول مجلس التعاون الخليجي للمرة الأولى، تزامناً مع اختيار العين عاصمة السياحة الخليجية لعام 2025.





منتجات يدوية

ضمن بيئة تراثية تحاكي الفرجان قديماً، استعرض «سوق الأسر المنتجة»، منتجات يدوية، تفاعل معها الزوار وتنوعت بين الأزياء التراثية والديكورات وتحف ترتبط بذاكرة أهل الإمارات، إلى جانب الحلويات والبهارات المصنوعة يدوياً، والمطرزات ومواد التجميل والعطور، ومنسوجات ومخاوير. وقالت منى شيبان المهيري، مسؤول «سوق القطارة» في «الثقافة والسياحة - أبوظبي»: إن السوق يجمع بين الإبداع والثقافة وروح المجتمع، ويشكّل مساحة تزدان بالحِرف اليدوية والصناعات التقليدية، ونقل هذا الموروث وصونه للأجيال، كما يحتفي بتعزيز الهوية الوطنية.



رحلة تفاعلية

يأخذ جناح «القهوة الإماراتية» الزوار في رحلة تفاعلية داخل أهم عناصر التراث الإماراتي الأصيل، حيث يستكشف الزوار القيم الثقافية العميقة للقهوة الإماراتية، من خلال التعرف على الأدوات والمكونات المستخدمة، ومشاهدة مرحلة التحضير، انطلاقاً من التحميص والطحن إلى الغلي، ويتم تقديمها مع عرض حي يؤديه صانع القهوة، يعبر عن كرم الضيافة الإماراتية.