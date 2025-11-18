«جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي».. رؤية وطنية تعزز الأمن الغذائي

أبوظبي (الاتحاد)



يواصل جناح «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» حضوره البارز ضمن فعاليات «مهرجان الشيخ زايد»، الذي يقام في منطقة الوثبة بأبوظبي، وسط إقبال واسع من الزوار والمشاركين من مختلف إمارات الدولة، لما يقدمه من فعاليات غنية ومحتوى توعوي وترفيهي يكرس ثقافة الزراعة المستدامة، ويحتفي بالمنتج الإماراتي المحلي، في إطار رؤية وطنية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحفيز الابتكار الزراعي.



تقنيات ذكية

تقام الجائزة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وتنظمها «الهيئة»؛ بهدف الارتقاء بالقطاع الزراعي في الدولة، من خلال دعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية ومنتجي العسل، وتشجيعهم على تبني أحدث الممارسات الزراعية والتقنيات الذكية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي واستدامة الموارد، انسجاماً مع استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الأمن الغذائي الوطني.



فئات الجائزة

تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» 10 ملايين درهم، توزع على الفائزين في الفئات الرئيسة والفرعية والمسابقات المصاحبة، وتشمل 4 فئات رئيسة، هي: أفضل المزارع والعزب المنتجة، المزارع التجارية، الابتكار الزراعي، وفئة المزارعة أو المربية المتميزة.



77 مسابقة

تشهد الدورة الرابعة من الجائزة تنظيم 77 مسابقة مصاحبة تغطي مختلف المجالات المرتبطة بالزراعة والغذاء، وتستهدف مختلف شرائح المجتمع من مزارعين ومربي الثروة الحيوانية ومنتجي العسل، إضافة إلى فئة الشباب الذين خصصت لهم مسابقة للمرة الأولى منذ انطلاق الجائزة. وتأتي هذه المسابقات انسجاماً مع رؤية الجائزة في ترسيخ ثقافة التميز وتحفيز الابتكار، وتعزيز التفاعل المجتمعي حول قضايا الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية، حيث تشمل مجالات متنوعة، مثل أفضل منتج غذائي محلي، والذي يقيم جودة التصنيع والتغليف والتسويق، وأفضل مشروع شبابي زراعي، والذي يسلط الضوء على المبادرات الريادية للشباب في القطاع الزراعي، وأفضل تصميم للتعبئة والتغليف، والذي يبرز الإبداع في تقديم المنتجات الزراعية والغذائية بصورة جاذبة ومهنية، إلى جانب فئة أفضل محتوى توعوي وترويجي، والتي تشجع على إنتاج مواد إعلامية مبتكرة تسهم في رفع الوعي المجتمعي، كما تتضمن مسابقات مخصصة للأطفال تهدف إلى غرس مفاهيم الزراعة والغذاء في نفوس الأجيال المقبلة بأسلوب تفاعلي وتعليمي ممتع.



منصة تفاعلية

يحتضن الجناح سلسلة من الفعاليات والمسابقات اليومية، التي تجمع بين التفاعل والتنافس المهني، وتشمل أفضل إنتاج حليب لرفع جودة الألبان المحلية، وأفضل عسل لتسليط الضوء على إنتاج النحالين الإماراتيين، وأفضل السلالات الحيوانية التي تعكس جهود المربين في تحسين الإنتاج، إضافة إلى مزاد الأغنام الذي يجمع المربين من مختلف المناطق، ومسابقات المحاصيل والمنتجات النباتية الإماراتية، التي تبرز جودة الزراعة المحلية، كما يقدم مسابقات إعداد الأطعمة التراثية والحلويات الإماراتية التي تجسد أصالة المطبخ المحلي وتنوعه وسط أجواء تنافسية تجمع بين المهارة والإبداع. ويشكل الجناح في الوقت ذاته منصة تفاعلية لتبادل الخبرات بين المزارعين والخبراء من خلال ورش عمل واستشارات ميدانية حول الزراعة الذكية وإدارة الموارد المائية المستدامة، وتحسين الإنتاج الحيواني والنباتي، فضلاً عن عرض منتجات غذائية وزراعية محلية تبرز جودة المنتج الإماراتي وقدرته على المنافسة، إلى جانب دعم المشاريع الوطنية الناشئة في قطاعي الزراعة والغذاء.



استدامة الموارد

تجسد «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» رؤية الإمارات في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز دوره، ركيزة للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، من خلال تحفيز الابتكار وتشجيع الكفاءات الوطنية على الإبداع في الزراعة المستدامة والإنتاج الغذائي، بما يضمن استدامة الموارد وجودة الحياة للأجيال المقبلة.





«الموروث البحري» في «ذاكرة الوطن»

يقدم الأرشيف والمكتبة الوطنية في «مهرجان الشيخ زايد» هذا العام، ركناً مخصصاً للحياة البحرية قديماً ضمن منصة «ذاكرة الوطن»، مسلطاً الضوء على مهن الصيد والغوص والصناعات المتعلقة بهما، والتي كانت تشكل دعامة اقتصادية واجتماعية لأهل الإمارات قبل قيام الاتحاد.

ويبرز في هذا المشهد اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي أولى الموروث البحري اهتماماً بالغاً، ودعم تطوير السباقات البحرية التراثية، ورحلات الغوص، وبناء السفن، حرصاً منه على نقل هذا الإرث العريق إلى الأجيال الجديدة وتعريفها بتفاصيل حياة الأجداد.

ويستعرض الركن صوراً ومواد توثيقية تظهر الأدوات التقليدية المستخدمة في الصيد والغوص، والتي كانت تصنع من مواد محلية بسيطة، إلى جانب صورة نادرة لزيارة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لمنزل عمير بن يوسف عام 1981، حيث ظهرت أمامه مجموعة من اللآلئ الطبيعية.

ويتيح الركن للزوار متابعة مواد فيلمية تعرض على شاشة مخصصة توضح مراحل الغوص على اللؤلؤ وطرقه التقليدية، ويعرض الأرشيف والمكتبة الوطنية خريطة لمغاصات اللؤلؤ في الخليج العربي، بما يثري معرفة الزوار، ويعمق فهمهم لهذا الإرث الأصيل في ذاكرة الوطن.