الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

"سبيس إكس" تطلق 29 قمراً اصطناعياً من "ستارلينك" إلى الفضاء

"سبيس إكس" تطلق 29 قمراً اصطناعياً من "ستارلينك" إلى الفضاء
19 نوفمبر 2025 10:33

أطلقت مؤسسة استكشاف الفضاء الأميركية "سبيس إكس" 29 قمرا اصطناعيا من أقمار ستارلينك إلى الفضاء.

وذكرت المؤسسة، في بيان لها، أن الصاروخ "فالكون9" انطلق من قاعدة كيب كانافيرال من ولاية فلوريدا، حاملًا الأقمار الاصطناعية إلى مدار أرضي منخفض.

أخبار ذات صلة
"ناسا": المذنب "/31أطلس" ثالث زائر من خارج النظام الشمسي
اليوم.. إطلاق القمر الاصطناعي «فاي 1»

وأضافت أن المرحلة الأولى من الصاروخ هبطت بنجاح بعد 8.5 دقيقة على متن سفينة تابعة لـ"سبيس إكس" كانت متمركزة في المحيط الأطلسي، في حين أن المرحلة العليا من الصاروخ نشرت 29 قمرا صناعيا في المدار المحدد لها مسبقا، وذلك بعد نحو 65 دقيقة من الإطلاق.

يذكر أن "سبيس إكس" أطلقت حتى الآن 148 مهمة من صاروخ فالكون 9 لتوسيع الكوكبة العملاقة ستارلينك، وسيرتفع بذلك عدد الأقمار الاصطناعية التشغيلية إلى أكثر من 9 آلاف قمر في المدار.

المصدر: وكالات
الفضاء
ستارلينك
سبيس إكس
آخر الأخبار
محمد بن راشد يُطلق برنامجاً اقتصادياً دولياً لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في التجارة الخارجية
علوم الدار
محمد بن راشد يُطلق برنامجاً اقتصادياً دولياً لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في التجارة الخارجية
اليوم 12:17
"جي 42" تحصل على موافقة الولايات المتحدة لتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدّمة
علوم الدار
"جي 42" تحصل على موافقة الولايات المتحدة لتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدّمة
اليوم 12:15
تركيبات فنيّة ومجسّمات متحركة تجسّد شعار مهرجان الفنون الإسلامية «سراج»
التعليم والمعرفة
تركيبات فنيّة ومجسّمات متحركة تجسّد شعار مهرجان الفنون الإسلامية «سراج»
اليوم 11:56
«مطار رأس الخيمة» يُعلن عن تطوير مبنى خاص بطائرات كبار الشخصيات
علوم الدار
«مطار رأس الخيمة» يُعلن عن تطوير مبنى خاص بطائرات كبار الشخصيات
اليوم 11:54
حمدان بن محمد
علوم الدار
حمدان بن محمد: تجمعنا بسلطنة عمان الأخوة الصادقة والمحبة الدائمة والتاريخ المشترك
اليوم 11:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©