"ناسا": المذنب "/31أطلس" ثالث زائر من خارج النظام الشمسي

المذنب أطلس بين النجوم محاطاً بدائرة في المنتصف
20 نوفمبر 2025 07:42

 أصدرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)  صورا للمذنب /31أطلس، وهو ثالث جسم يحدد على الإطلاق على أنه دخل النظام الشمسي قادما من أعماق الفضاء. وقالت ناسا إن الصور تم توليدها من خلال عملية معالجة ودمج صور التلسكوبات الملتقطة بين سبتمبر وأكتوبر، وتظهر المذنب ككتلة صغيرة ضبابية مضيئة. وقال توم ستاتلر من ناسا في مؤتمر صحفي عرضت فيه الصور: "تذكروا، الفضاء واسع جدا. لا شيء يكون قريبا بالقدر الذي نرغب فيه، وكل هذه الملاحظات صعبة للغاية". وأضاف ستاتلر أن المذنب مر على بعد 32 مليون كيلومتر من كوكب المريخ في أوائل أكتوبر"مما أتاح لمركباتنا الفضائية حول المريخ فرصة للقيام برصد قريب". ولم يعرف بعد الكثير عن هذا الضيف بين النجوم، الذي يكتنفه الغاز والغبار، ويسافر بسرعة مذهلة تبلغ 209 آلاف كيلومتر في الساعة داخل النظام الشمسي. ومن المتوقع أن يصل المذنب إلى أقرب نقطة من الأرض في يوم 19 ديسمبر، على بعد نحو 270 مليون كيلومتر. وللمقارنة، يبلغ متوسط المسافة بين الأرض والشمس نحو 150 مليون كيلومتر. وأكد خبراء أن هذا الجسم لا يشكل أي تهديد. 

المصدر: وكالات
المذنبات
الفضاء
ناسا
