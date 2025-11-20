بلاك فرايدي بنكهة مختلفة.. ebarza تطرح خصومات واسعة وتجربة تصميم داخلي مخصصة

مع اقتراب موسم بلاك فرايدي هذا العام، تتجه أنظار المتسوقين في المنطقة نحو العروض المرتقبة، لكن بنهج مختلف وأكثر وعيًا مقارنة بالسنوات الماضية.

فبدل الاندفاع وراء التخفيضات الواسعة، بات كثير من المستهلكين يفضّلون التخطيط المسبق والبحث عن العلامات التي تقدّم قيمة فعلية تتجاوز الأرقام المعلنة. ويرى خبراء التجزئة أن السوق يشهد تحولًا واضحًا، حيث لم يعد حجم الخصم وحده معيار النجاح، بل أصبحت التجربة الشاملة والخدمات المرافقة جزءًا أساسيًا من قرار الشراء خلال موسم يتسم عادة بشدة التنافس.



وفي هذا السياق، تستعد ebarza لدخول موسم بلاك فرايدي بمقاربة تجمع بين الخصومات الكبيرة وتحسين التجربة التصميمية للعميل. فإلى جانب العروض التي تصل إلى 80% على مجموعة واسعة من المنتجات، تعمل العلامة هذا العام على تقديم قيمة مضافة من خلال خدمات التصميم الداخلي، في وقت يتزايد فيه إقبال العملاء على الحلول المتخصصة في الأثاث والديكور. وتشمل الاستعدادات أيضًا تفعيل نظام حجز المواعيد لتقديم جلسات تصميم مخصّصة تساعد العميل على اتخاذ قرار مدروس بعيدًا عن ضغوط الازدحام، سواء في خدمة الفرش الجزئي أو التصميم الداخلي الكامل.







ويشير مختصون في القطاع إلى أن هذا التوجّه يعكس انتقالًا في سلوك المتسوقين نحو الاعتماد على الخبرة التصميمية في اختيار القطع المناسبة للمساحات، خصوصًا خلال مواسم التخفيضات التي تتعدد فيها الخيارات وتزداد فيها الحاجة إلى توجيه مهني. وتأتي مشاركة ebarza هذا العام لتعزّز هذه الفكرة من خلال الجمع بين التخفيضات والخدمات المتخصصة ضمن إطار واحد.



وفي هذا الإطار، يوضح معنى أبو دقة، المؤسّس والمدير التنفيذي لـ ebarza، أن استعدادات الشركة لموسم بلاك فرايدي ترتكز على تقديم تجربة متكاملة تتجاوز مفهوم الخصومات التقليدية.

ويقول:"خلال السنوات الماضية لاحظنا أن العملاء لم يعودوا يبحثون فقط عن سعر منخفض، بل عن تجربة متكاملة تساعدهم على اتخاذ قرار الشراء بثقة. لذلك عملنا في ebarza على تطوير منظومة تجمع بين المنتج والخدمة والتصميم، بحيث يشعر العميل أن رحلته معنا تبدأ من فهم احتياجات مساحته وتنتهي بفرش منزله بطريقة منسّقة ومدروسة".

ويضيف أبو دقة: "التجربة المتكاملة بالنسبة لنا تعني أن العميل لا يضطر للتعامل مع أطراف متعددة أو اتخاذ قرارات متفرقة. هدفنا أن تكون كل خطوة، من اختيار القطع وحتى تنسيق الألوان وتوزيع الأثاث، جزءًا من رحلة واحدة مدعومة بخبرة فريق التصميم".



ويختتم حديثه بالقول:"نحن نؤمن أن الأثاث ليس مجرد منتج، بل تجربة تعكس أسلوب الحياة داخل كل منزل. لذلك نعمل على أن تكون تجربة بلاك فرايدي هذا العام أكثر شمولية وتنظيمًا، وتقدّم قيمة حقيقية تمتد لسنوات، وليس فقط خلال أيام الموسم".







ومن المقرر أن تكون خصومات بلاك فرايدي متاحة في جميع متاجر ebarza في الدولة، إضافة إلى توفرها عبر تطبيق ebarza على الأجهزة الذكية ومن خلال الموقع الإلكتروني، بما يتيح للعملاء خيارات متعددة للاستفادة من العروض وفق الطريقة التي تناسبهم.



