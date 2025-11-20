الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الترفيه

الحمرية تحتفي بعيد الاتحاد بفعاليات مجتمعية

الحمرية تحتفي بعيد الاتحاد بفعاليات مجتمعية
20 نوفمبر 2025 19:57

الشارقة (الاتحاد)
تزدان منطقة الحمرية بأعلام الإمارات للاحتفال بعيد الاتحاد الـ54، في أجواء تعزز الوطنية ومحبة الوطن، وبدت مظاهر الاستعدادات للاحتفالات في كل مكان بالمنطقة.وتقام فعاليات الاحتفال بعيد الاتحاد في الحمرية ما بين 20 و21 نوفمبر 2025 في القرية التراثية بالحمرية المواجهة لخور الحمرية، من الساعة 5:00 مساءً - 10:00 مساءً. وتبدأ بفقرة وطنية يقدمها طلاب المدارس، ثم فقرة عزف للعود والأهازيح الوطنية والشعبية، إلى جانب مسابقات وأنشطة لكبار المواطنين، ومسابقات للأطفال وأهازيج شعبية، كما تخاطب مختلف الفئات المجتمعية التي تلتقي على محبة الوطن.
وتشهد الاحتفالات بعيد الاتحاد قرات تجمع بين الترفيه والتنافس، بالإضافة إلى ركن التصوير وعرض السيارات الكلاسيكية وركن مشروعات الشباب، وركن الأسر المنتجة، وركن كبار السن، وركن التراث، ومعرض الإبداعات.

بلدية الحمرية
