«مهرجان منصور» ينطلق في حديقة ياس.. اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت مساء اليوم، فعاليات «مهرجان منصور» 2025 في نسخته الثانية، التي تستمر إلى 23 نوفمبر، في حديقة بوابة ياس الشمالية بأبوظبي، ليُقدم للعائلات تجربة ترفيهية وتعليمية متكاملة تجمع بين الثقافة والإبداع والمرح في أجواء آمنة وممتعة تحتفي بالهوية الإماراتية والقيم العائلية.

حلّة جديدة

وقد أقامت «شركة بداية» المنظمة للحدث، جولة إعلامية بحضور ممثلي الوسائل الإعلامية المحلية أمس، شهدت الكشف عن الاستعدادات النهائية والتحضيرات المكثفة لانطلاق «مهرجان منصور»، واستعراضاً شاملاً للمناطق والتجارب الجديدة التي تقدّمها النسخة الثانية من المهرجان، والتي تأتي هذا العام بحلّة جديدة وأوسع وأكثر تنوّعاً وابتكاراً.

وجهة تفاعلية

وقالت إيمان السالم، الرئيس التنفيذي لـ«شركة بداية»: يحوّل المهرجان حديقة بوابة ياس الشمالية إلى وجهة تفاعلية نابضة بالحياة تجمع بين التعلّم والمرح، من خلال مناطق مخصّصة للعلوم والمعرفة والرياضة والصحة والبيئة، صُممت لإلهام الأطفال من مختلف الأعمار وتنمية روح الفضول والخيال والعمل الجماعي.

وأضافت: يقدّم المهرجان عروضاً حيّة وألعاباً تفاعلية وورش عمل إبداعية، ويتيح للأطفال والعائلات خوض تجربة ترفيهية شاملة يتعرّف خلالها الصغار على العادات والتقاليد وقيم الفخر بالهوية الإماراتية. كما يشهد عرضاً حصرياً لمسلسل الرسوم المتحركة الجديد «منصور وسارة»، ليكون الزوّار من أوائل من يشاهدون الحلقات الجديدة، ويعيشون أجواءها في تجربة عائلية ممتعة.



واقع حيّ

يوفّر المهرجان عالماً مليئاً بالخيال والمغامرة، والعديد من التجارب التفاعلية التي تنقل الأطفال مباشرة إلى عالم «منصور» الكرتوني، حيث نجح المهرجان هذا العام في تحويل التجربة الكرتونية المحبوبة إلى واقع حيّ، إذ تم تصميم بيت منصور ومختبره العلمي ومدرسته، بأسلوب تفاعلي يتيح للصغار الدخول إلى عالم الشخصية واستكشاف بيئتها وخوض مغامراتها في أجواء تجمع بين الترفيه والتعلّم.



خيمة ظبية

ويضم المهرجان أيضاً مجموعة واسعة من المناطق التي تجمع بين الترفيه والثقافة والتعلم، من بينها مغامرات «منصور وسارة: عالم الاكتشاف»، «خيمة ظبية» المخصّصة للتعرّف على التراث الإماراتي، وتجارب ركوب الخيل والجمال، إضافة إلى حديقة الذكاء الاصطناعي للنطاطات التي تحتوي على أكثر من 12 مجسّماً هوائياً، وكذلك منطقة «فريج عبيد» المخصّصة لتجارب الطعام المتنوعة.



فعاليات مستحدثة

يشهد «مهرجان منصور» تنظيم عدد من الفعاليات المستحدثة، منها «موكب عالم منصور» الذي يضم استعراضات مبهرة لشخصيات منصور المحبوبة، كما يقدم مسرح «التعلّم والمرح» أنشطة علمية تفاعلية تمزج بين التعليم والترفيه، ضمن أجواء نابضة بالحياة تتضمن عروضاً فنية في الهواء الطلق، وموسيقى ترفيهية، وألعاباً عائلية ممتعة.