الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

مليحة تزدان باحتفالات عيد الاتحاد الـ54

مليحة تزدان باحتفالات عيد الاتحاد الـ54
20 نوفمبر 2025 20:03

الشارقة (الاتحاد)
كلوحة بصرية واسعة، تجذب مليحة عشاق الطبيعة والتراث والتاريخ في آن واحد، إذ بدت أكثر زينة وبهاء وأصالة مع احتفالات عيد الاتحاد الـ54 التي تستمر خلال يومي 20 و21 نوفمبر 2025، وسط أجواء تحمل الفخر والاعتزاز الوطني، واضعة رابطاً ما بين الماضي والحاضر والمستقبل.وتجمع الاحتفالات في مليحة قائمة من الأنشطة التي تراعي مشاركة مختلف الفئات في احتفالات عيد الاتحاد الـ54، تضمن المشاركة المجتمعية الواسعة، وتعبر عن الهوية الوطنية والإرث العريق للإمارات، وتتحول معها الاحتفالات إلى قصص نجاح أكثر رسوخاً في الذاكرة الوطنية.
وتبدأ احتفالات عيد الاتحاد في منطقة مليحة من الساعة 4:00 عصراً - 11:00 ليلاً، بمسيرة وطنية تشارك فيها فئات المجتمع، بالإضافة إلى عروض مختلفة من فرق حربية لفن العازي، وفرقة المزيود الشعبية، وفقرات من مشاركة المؤسسات التعليمية في مليحة، وفن الرزفة، وأهازيج شعبية.

أخبار ذات صلة
عشرات القتلى والجرحى بتصعيد إسرائيلي عنيف على غزة
روسيا: مستعدون لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا
آخر الأخبار
نساء فلسطينيات يبكين أقاربهن الذين قضوا بقصف إسرائيلي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى والجرحى بتصعيد إسرائيلي عنيف على غزة
اليوم 01:29
رجال الإنقاذ يزيلون الأنقاض من موقع مبنى سكني أُصيب بصاروخ روسي في مدينة تيرنوبل (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا
اليوم 01:29
فلسطينيون يقفون على أنقاض مبنى شمال قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعتمد قراراً بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
اليوم 01:28
طفل يمني يتلقى تطعيماً في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
59 وفاة و12 ألف إصابة بـ«حمى الضنك» في اليمن
اليوم 01:28
أسرى فلسطينيون محررون يلوحون من داخل حافلة بعد إطلاق سراحهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
متحدث أممي لـ«الاتحاد»: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للحق في الحياة
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©