مليحة تزدان باحتفالات عيد الاتحاد الـ54

الشارقة (الاتحاد)

كلوحة بصرية واسعة، تجذب مليحة عشاق الطبيعة والتراث والتاريخ في آن واحد، إذ بدت أكثر زينة وبهاء وأصالة مع احتفالات عيد الاتحاد الـ54 التي تستمر خلال يومي 20 و21 نوفمبر 2025، وسط أجواء تحمل الفخر والاعتزاز الوطني، واضعة رابطاً ما بين الماضي والحاضر والمستقبل.وتجمع الاحتفالات في مليحة قائمة من الأنشطة التي تراعي مشاركة مختلف الفئات في احتفالات عيد الاتحاد الـ54، تضمن المشاركة المجتمعية الواسعة، وتعبر عن الهوية الوطنية والإرث العريق للإمارات، وتتحول معها الاحتفالات إلى قصص نجاح أكثر رسوخاً في الذاكرة الوطنية.

وتبدأ احتفالات عيد الاتحاد في منطقة مليحة من الساعة 4:00 عصراً - 11:00 ليلاً، بمسيرة وطنية تشارك فيها فئات المجتمع، بالإضافة إلى عروض مختلفة من فرق حربية لفن العازي، وفرقة المزيود الشعبية، وفقرات من مشاركة المؤسسات التعليمية في مليحة، وفن الرزفة، وأهازيج شعبية.