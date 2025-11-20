«مهرجان منصور» يسجّل رقماً قياسياً في «موسوعة غينيس»

أبوظبي (الاتحاد)

حقق «مهرجان منصور» إنجازاً عالمياً بتسجيله رقماً قياسياً جديداً من موسوعة «غينيس للأرقام القياسية»، وذلك بعد الكشف رسمياً قبل انطلاق فعاليات النسخة الثانية من المهرجان، التي انطلقت أمس في حديقة بوابة ياس الشمالية بأبوظبي، عن أطول شخصية خيالية في العالم مصنوعة بالكامل من مكعّبات LEGO.



معايير معتمدة

ويجسّد المجسّم العملاق شخصية «منصور» المحبوبة، بارتفاع يصل إلى 10 أمتار، وعرض 3.4 متر، وعمق 1.8 متر، فيما يبلغ وزنه نحو 8.5 طن. وتم تشييده باستخدام مكعّبات LEGO، وفق المعايير الدقيقة المعتمدة من قبل «غينيس للأرقام القياسية».



إنجاز

وجرى اعتماد الرقم القياسي بحضور فريق «موسوعة غينيس»، وفريق العمل الإبداعي الذي يقف وراء عالم «منصور». ويُعد هذا الإنجاز الجديد امتداداً لنجاح النسخة الأولى من المهرجان العام الماضي، والتي شهدت تسجيل رقم قياسي عالمي لأكبر بركة كرات في العالم، ما يرسّخ مكانة المهرجان، واحداً من أبرز التجارب العائلية الإبداعية والثقافية في دولة الإمارات.



مشاركة فعلية

وقد تم توزيع مكعّبات LEGO على عدد من المدارس المشاركة خلال شهر سبتمبر الماضي، قبل أن تُجمع مجدداً في نهاية أكتوبر لإدراجها ضمن عملية البناء النهائية للمجسّم. وقد أتاح ذلك للطلاب فرصة المشاركة الفعلية في إنجاز هذا المشروع والمساهمة في تحطيم الرقم القياسي قبل انطلاق المهرجان.



فخر

وأعربت إيمان السالم اتلاميد، الرئيس التنفيذي لـ«شركة بداية»، عن سعادتها بهذا الإنجاز العالمي، مؤكدة أنه يُجسّد روح الإبداع والعمل الجماعي التي يقوم عليها عالم «منصور». وقالت: يمثل هذا الرقم القياسي لحظة فخر لنا جميعاً، فقد جاء ثمرة تعاون رائع بين فريق العمل والعائلات والمدارس المشاركة، ما يمنح هذا النجاح قيمة مضاعفة ومعنى أعمق.

وأضافت: منصور شخصية تُلهم الأطفال بفضولها وطموحها وقدرتها على التخيل، ويسعدنا أن نرى هذه القيم تتحقق في مشروع ضخم، مثل «مهرجان منصور». ونحن مستمرون في تقديم تجارب هادفة وممتعة تفتح أمام الأطفال آفاقاً جديدة للإبداع، خصوصاً أن المهرجان لطالما كان مساحة لصناعة ذكريات تبقى في وجدان العائلات. وتحقيق هذا الرقم القياسي العالمي يؤكد التزامنا بتقديم تجارب مؤثرة تشجّع الأطفال على التعبير عن أنفسهم، والاستكشاف، والإيمان بقدراتهم.



تجربة ترفيهية

تستمر فعاليات «مهرجان منصور» حتى 23 نوفمبر 2025، ليُقدم للعائلات تجربة ترفيهية وتعليمية متكاملة تجمع بين الثقافة والإبداع والمرح في أجواء آمنة وممتعة تحتفي بالهوية الإماراتية والقيم العائلية. ويوفّر عدداً من الفعاليات المستحدثة منها: مغامرات «منصور وسارة: عالم الاكتشاف»، «خيمة ظبية» المخصّصة للتعرّف على التراث الإماراتي، حديقة الذكاء الاصطناعي للنطاطات التي تحتوي على أكثر من 12 مجسّماً هوائياً، و«موكب عالم منصور» الذي يضم استعراضات مبهرة لشخصيات منصور المحبوبة. كما يشهد عرضاً حصرياً لمسلسل الرسوم المتحركة الجديد «منصور وسارة».