الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

حضور قوي لـ 4 أفلام إماراتية في «السينمائي الخليجي»

حضور قوي لـ 4 أفلام إماراتية في «السينمائي الخليجي»
20 نوفمبر 2025 21:37

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت الدورة الخامسة من «المهرجان السينمائي الخليجي» في سلطنة عُمان، الذي اختتم أمس، حضوراً قوياً للسينما الإماراتية، حيث شاركت وزارة الثقافة بـ 4 أفلام تُبرز تطور الصناعة السينمائية في دولة الإمارات ودورها الريادي في المشهد الثقافي الخليجي. 
وشملت قائمة الأفلام الإماراتية المشاركة، فيلم الرعب «حوبة» للمخرج ماجد الأنصاري، «العيد عيدين» للمخرجة ميثة العوضي، و«زمجرة» للمخرجة علوية ثاني، و«فتاة الميلاد» للمخرج بدر محمد، الذي يدور في إطار درامي كوميدي.
وكرم المهرجان في دورته الخامسة، المخرج والسيناريست والمنتج الإماراتي عبدالله حسن أحمد، تقديراً لمسيرته الطويلة في دعم الصناعة السينمائية المحلية، وإسهاماته النوعية في عالم «الفن السابع»، حيث قدّم أكثر من 12 فيلماً قصيراً، بين عامي 2001 و2013، ونال خلال مسيرته الفنية المتميزة العديد من الجوائز.
وشارك في «المهرجان السينمائي الخليجي» 26 فيلماً خليجياً، تنافست على 9 جوائز، ضمن فئات: الأفلام الطويلة، القصيرة، والوثائقية، وتم تكريم عدد من الممثلين وصناع السينما الخليجية، هم: سعد الفرج، أحمد يعقوب المقلة، وجمعة هيكل.

أفلام إماراتية
الأفلام الإماراتية
السينما الخليجية
السينما الإماراتية
