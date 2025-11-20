حضور قوي لـ 4 أفلام إماراتية في «السينمائي الخليجي»

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت الدورة الخامسة من «المهرجان السينمائي الخليجي» في سلطنة عُمان، الذي اختتم أمس، حضوراً قوياً للسينما الإماراتية، حيث شاركت وزارة الثقافة بـ 4 أفلام تُبرز تطور الصناعة السينمائية في دولة الإمارات ودورها الريادي في المشهد الثقافي الخليجي.

وشملت قائمة الأفلام الإماراتية المشاركة، فيلم الرعب «حوبة» للمخرج ماجد الأنصاري، «العيد عيدين» للمخرجة ميثة العوضي، و«زمجرة» للمخرجة علوية ثاني، و«فتاة الميلاد» للمخرج بدر محمد، الذي يدور في إطار درامي كوميدي.

وكرم المهرجان في دورته الخامسة، المخرج والسيناريست والمنتج الإماراتي عبدالله حسن أحمد، تقديراً لمسيرته الطويلة في دعم الصناعة السينمائية المحلية، وإسهاماته النوعية في عالم «الفن السابع»، حيث قدّم أكثر من 12 فيلماً قصيراً، بين عامي 2001 و2013، ونال خلال مسيرته الفنية المتميزة العديد من الجوائز.

وشارك في «المهرجان السينمائي الخليجي» 26 فيلماً خليجياً، تنافست على 9 جوائز، ضمن فئات: الأفلام الطويلة، القصيرة، والوثائقية، وتم تكريم عدد من الممثلين وصناع السينما الخليجية، هم: سعد الفرج، أحمد يعقوب المقلة، وجمعة هيكل.