متنزه السيوح يحتفي بعيد الاتحاد ال54 بفعاليات تفاعلية

الشارقة (الاتحاد)

انطلقت، أمس الأربعاء، احتفالات عيد الاتحاد ال54 في متنزه السيوح للعائلات بإمارة الشارقة، بحضور الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي، وخالد جاسم المدفع، رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد، والمسؤولين وأعضاء اللجنة في إمارة الشارقة.

شهدت الفعالية إقبالاً واسعاً من الأهالي والزوار الذين توافدوا للمشاركة في أجواء مفعمة بالفرح والانتماء. وجاءت الاحتفالات في إطار برنامج متنوع، يجمع بين الأنشطة التراثية والتعليمية والتفاعلية التي تعكس الروح الأصيلة وتبرز قيمة الاتحاد في المجتمع، كما انطلقت الفعاليات في منتزهَي «كشيشة» و«الشارقة الوطني»، وتستمر في مدن ومناطق الشارقة حتى 2 ديسمبر.

تضمن الحفل عروض الفرق الشعبية التي أدخلت البهجة على الحضور، فيما تفاعل الزوار مع الأركان الموجودة والمقدمة من الدوائر والهيئات المشاركة في الفعالية، إذ شارك في تنظيم الأنشطة عدد كبير من الدوائر والمؤسسات الحكومية التي أسهمت في إغناء برنامج الاحتفال، بينها دائرة شؤون البلديات، ودائرة شؤون الضواحي، ودائرة الخدمات الاجتماعية، ومركز الشارقة للعمل التطوعي، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، ومعهد الشارقة للتراث، والكثير من الجهات.