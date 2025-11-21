لوحة لفريدا كاهلو تحطّم أرقام المزادات العالمية بـ54.7 مليون دولار

قالت دار سوثبي للمزادات يوم الخميس إن بورتريه ذاتي للفنانة المكسيكية الشهيرة فريدا كاهلو بيع مقابل 54.7 مليون دولار في نيويورك، مسجلاً رقماً قياسياً لأغلى عمل فني لفنانة يباع في مزاد علني.



وقالت دار المزادات إن مزايدين تنافسا لمدة خمس دقائق على لوحة "إل سوينيو (لا كاما)" لعام 1940، والتي تترجم إلى "الحلم". ولم يكشف على الفور عن هوية المزايد الفائز.



وكان الرقم القياسي السابق لعمل فني لفنانة في مزاد يعود للرسامة الأميركية جورجيا أوكيف، التي بيعت لوحتها "جيمسون ويد- وايت فلاور رقم 1" مقابل 44 مليون دولار في عام 2014 .وكان الرقم القياسي لعمل كاهلو يبلغ 34.9 مليون دولار، وسجل في عام 2021. وبيعت لوحة "إل سوينيو" آخر مرة في مزاد عام 1980 مقابل 51 ألف دولار - أي حوالي جزء من ألف من سعرها الحالي.

وقالت آنا دي ستازي، رئيسة قسم الفن في أميركا اللاتينية بدار مزادات سوثبي، إن عملية البيع تعكس كلا من التقدير المتزايد لعبقرية كاهلو والاعتراف المتزايد بالفنانات. واشتهرت الفنانة العالمية، التي ولدت عام 1907 وتوفيت عام 1954 عن عمر يناهز 47 عاماً.