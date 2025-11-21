«مهرجان منصور».. مغامرات مليئة بالخيال

تامر عبد الحميد (أبوظبي)



تختتم غداً، فعاليات «مهرجان منصور» 2025 في نسخته الثانية، الذي يقام في حديقة بوابة ياس الشمالية بأبوظبي، والتي جاءت هذا العام بحلّة جديدة وأوسع وأكثر تنوّعاً وابتكاراً، لتقدم للعائلات تجربة ترفيهية وتعليمية متكاملة تجمع بين الثقافة والإبداع والمرح في أجواء آمنة وممتعة تحتفي بالهوية الإماراتية والقيم العائلية.



تجارب متنوعة

يقدم المهرجان مغامرات مليئة بالخيال، وتجارب تفاعلية عدة تنقل الأطفال مباشرة إلى عالم «منصور» الكرتوني وشخصياته المحببة، حيث يستقبل المهرجان الزوّار بشخصيات «منصور» الكرتونية، ليستمتعوا بعدها بخوض أنشطة متنوعة أسهمت في تحويل التجربة الكرتونية الشهيرة إلى واقع حيّ، وبأسلوب تفاعلي مبتكر، حيث يتعرف الأطفال على بيت منصور ومختبره العلمي ومدرسته، حيث تتيح هذه التجربة للصغار الدخول إلى عالم الشخصية واستكشاف بيئتها وخوض مغامراتها في أجواء تجمع بين الترفيه والتعلّم.

عالم الاكتشاف

وعبر مناطق المهرجان المتنوعة وساحاته الواسعة التي تجمع بين الترفيه والثقافة، تعيش العائلات والأطفال أجواء من المتعة من خلال مغامرات «منصور وسارة: عالم الاكتشاف»، ومن خلال شاشة سينما ضخمة، يشهد المهرجان عرضاً حصرياً لمسلسل الرسوم المتحركة الجديد «منصور وسارة»، ليكون الزوّار من أوائل من يشاهدون الحلقات الجديدة، ويعيشون أجواءها في تجربة عائلية ممتعة.



عادات وتقاليد

ويتعرف الزوّار على التراث الإماراتي، والعادات والتقاليد الأصيلة من خلال «خيمة ظبية»، إضافة إلى حديقة الذكاء الاصطناعي للنطاطات التي تحتوي على أكثر من 12 مجسّماً هوائياً، تجمع الأطفال والعائلات ضمن أجواء من الترفيه والمتعة. وخصّص المهرجان مساحة لخوض تجارب ركوب الخيل والجمال، بالإضافة إلى منطقة «فريج عبيد» التي تقدم تجارب طعام محلية وعربية وعالمية متنوعة.



عرض باهر

بمزيج من الموسيقى وأغنيات منصور الشهيرة والمجّسمات الكرتونية، يجذب «موكب عالم منصور» الزوّار من مختلف الأعمار والجنسيات، حيث يضم استعراضات لشخصيات منصور المحبوبة، وسط عرض باهر للألعاب النارية وطائرات الدرون.



إلهام الأطفال

وقالت إيمان السالم، الرئيس التنفيذي لـ«شركة بداية» المنظمة للحدث: «يحوّل المهرجان حديقة بوابة ياس الشمالية إلى وجهة تفاعلية نابضة بالحياة تجمع بين التعلّم والمرح، من خلال مناطق مخصّصة للعلوم والمعرفة والرياضة والصحة والبيئة، صُممت لإلهام الأطفال من مختلف الأعمار وتنمية روح الفضول والخيال والعمل الجماعي». وأضافت: «يقدّم المهرجان عروضاً حيّة وألعاباً تفاعلية وورش عمل إبداعية، ويتيح للأطفال والعائلات خوض تجربة ترفيهية شاملة، يتعرّف خلالها الصغار على العادات والتقاليد وقيم الفخر بالهوية الإماراتية».



تعلّم ومرح

يقدم مسرح «التعلّم والمرح» في «مهرجان منصور»، أنشطة علمية تفاعلية تمزج بين التعليم والترفيه، ضمن أجواء نابضة بالحياة تتضمن ألعاباً عائلية، ومسابقات تراثية، وعروضاً موسيقية فنية في الهواء الطلق.



رقم قياسي

حقق «مهرجان منصور» رقماً قياسياً في «غينيس للأرقام القياسية»، عن أطول شخصية كرتونية مصنوعة بالكامل من مكعّبات LEGO. يجسّد المجسّم العملاق شخصية «منصور»، بارتفاع 10 أمتار، وعرض 3.4 متر، وعمق 1.8 متر، ووزن 8.5 طن.