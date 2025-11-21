السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

أمل جديد لعلاج مرض التصلب الجانبي الضموري القاتل

مريص مصاب بمرض التصلب الجانبي الضموري
22 نوفمبر 2025 00:47

أظهرت دراسة أجريت على الفئران أن بوسع جزيء معين من الحمض النووي الريبوزي وقف تلف الخلايا العصبية الذي يسببه مرض التصلب الجانبي الضموري وعلاجه، وهو اكتشاف قد يمهد الطريق لعلاجات مستقبلية فعالة لهذا المرض القاتل.
يؤثر مرض التصلب الجانبي الضموري، المعروف أيضا باسم مرض "لو جيريج"، على الخلايا العصبية المسؤولة عن الحركة ويسبب شللا تدريجيا لجميع عضلات الجسم.
وقال عيران بيرلسون، الذي قاد الدراسة، من جامعة تل أبيب في بيان إن المرض يدمر الوصلات العصبية العضلية حيث تلتقي الألياف العصبية بالخلايا العضلية، لكن الآلية الكامنة وراء هذا الضرر لم تُعرف قبل الآن.
ولاحظ فريق بيرلسون في السابق أنه في مرض التصلب الجانبي الضموري يتراكم بروتين سام يسمى (تي.دي.بي-43) عند الوصلات العصبية العضلية ويضر بالميتوكوندريا، وهي "مصانع الطاقة" في الخلايا العصبية.
وتنتج الخلايا العضلية لدى الأصحاء جزيئا يسمى (مايكرو آر.إن.إيه-126)، وتوصله إلى الخلايا العصبية لمنع تراكم (تي.دي.بي-43).
وذكر الباحثون في دورية (نيتشر نيوروساينس) العلمية أنهم خلصوا إلى أن إنتاج العضلات من (مايكرو آر.إن.إيه-126) ينخفض في مرض التصلب الجانبي الضموري.
وعندما عوض الباحثون مستويات (مايكرو آر.إن.إيه-126) في الأنسجة العضلية والعصبية لمرضى التصلب الجانبي الضموري في أنابيب الاختبار ولدى الفئران المصابة بالمرض، انخفضت مستويات البروتين السام وتلف الخلايا العصبية وتجددت الأعصاب التالفة.
وقال بيرلسون "قد تكون النتائج، التي توصلنا إليها، أساسا لتطوير علاج جيني فعال يركز على إضافة مايكرو آر.إن.إيه-126 الذي قد يحيي الأمل لدى ملايين المرضى وعائلاتهم في أنحاء العالم".

المصدر: رويترز
التصلب الجانبي الضموري
علاج
جزيء
آخر الأخبار
الأمطار الغزيرة تُنذر بموجة جديدة من حُمَّى الضنك في الفلبين
الأخبار العالمية
الأمطار الغزيرة تُنذر بموجة جديدة من حُمَّى الضنك في الفلبين
اليوم 13:04
رابتورز «أول المتأهلين» إلى «الأدوار الإقصائية» في أميركا
الرياضة
رابتورز «أول المتأهلين» إلى «الأدوار الإقصائية» في أميركا
اليوم 12:58
«مبيد» يحصد لقب بطولة «بني ياس» للخيول العربية
الرياضة
«مبيد» يحصد لقب بطولة «بني ياس» للخيول العربية
اليوم 12:53
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه
علوم الدار
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه
اليوم 12:16
الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©