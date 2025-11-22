وفاة أيقونة الموسيقى الشعبية في إيطاليا عن 91 عاما

نعى مسؤولون إيطاليون، اليوم السبت، المغنية أورنيلا فانوني، أيقونة الموسيقى الشعبية في إيطاليا.

توفيت فانوني عن 91 عاما في منزلها بميلانو، وفق ما أوردت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" ووكالة "آجي" للأنباء.

توفيت الفنانة قبيل الساعة 23,00 (22,00 ت غ)، أمس الجمعة، إثر نوبة قلبية، وفق المصدرين.

وُلدت أورنيلا فانوني في 22 سبتمبر 1934 في ميلانو، وحققت أشهر نجاحاتها في الستينيات والسبعينيات بأغانٍ مثل "لا موزيكا إي فينيتا" ("انتهت الموسيقى") و"إترنيتا" ("للأبد") و"لابونتامنتو" ("الموعد") و"أونا راجيوني دي بيو" ("سبب إضافي").

كانت فانوني، التي اشتهرت بأسلوبها الغنائي المميز وشعرها الأحمر المجعد، أول مغنية في تاريخ مهرجان سان ريمو الموسيقي تحصل على جائزة تقديرية عن مجمل مسيرتها الفنية في عام 1999.

وكتب وزير الثقافة الإيطالي أليساندرو جولي، في بيان "برحيل أورنيلا فانوني، فقدت إيطاليا واحدة من أكثر فنانيها أصالة ورقيا. بفضل صوتها الفريد وموهبتها الفنية التي لا يضاهيها أحد، تركت بصمة في تاريخ الغناء والمسرح والأداء الإيطالي".

وقال رئيس مجلس النواب لورينزو فونتانا إن فانوني "حفرت بصمة في تاريخ الموسيقى الإيطالية بصوتها الفريد، تاركة إرثا فنيا سيبقى محفورا في قلوب الجميع".