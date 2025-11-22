الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الترفيه

وفاة أيقونة الموسيقى الشعبية في إيطاليا عن 91 عاما

وفاة أيقونة الموسيقى الشعبية في إيطاليا عن 91 عاما
22 نوفمبر 2025 17:48

نعى مسؤولون إيطاليون، اليوم السبت، المغنية أورنيلا فانوني، أيقونة الموسيقى الشعبية في إيطاليا.
توفيت فانوني عن 91 عاما في منزلها بميلانو، وفق ما أوردت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" ووكالة "آجي" للأنباء.
توفيت الفنانة قبيل الساعة 23,00 (22,00 ت غ)، أمس الجمعة، إثر نوبة قلبية، وفق المصدرين.
وُلدت أورنيلا فانوني في 22 سبتمبر 1934 في ميلانو، وحققت أشهر نجاحاتها في الستينيات والسبعينيات بأغانٍ مثل "لا موزيكا إي فينيتا" ("انتهت الموسيقى") و"إترنيتا" ("للأبد") و"لابونتامنتو" ("الموعد") و"أونا راجيوني دي بيو" ("سبب إضافي").
كانت فانوني، التي اشتهرت بأسلوبها الغنائي المميز وشعرها الأحمر المجعد، أول مغنية في تاريخ مهرجان سان ريمو الموسيقي تحصل على جائزة تقديرية عن مجمل مسيرتها الفنية في عام 1999.
وكتب وزير الثقافة الإيطالي أليساندرو جولي، في بيان "برحيل أورنيلا فانوني، فقدت إيطاليا واحدة من أكثر فنانيها أصالة ورقيا. بفضل صوتها الفريد وموهبتها الفنية التي لا يضاهيها أحد، تركت بصمة في تاريخ الغناء والمسرح والأداء الإيطالي".
وقال رئيس مجلس النواب لورينزو فونتانا إن فانوني "حفرت بصمة في تاريخ الموسيقى الإيطالية بصوتها الفريد، تاركة إرثا فنيا سيبقى محفورا في قلوب الجميع".

المصدر: آ ف ب
