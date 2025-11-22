مؤتمر «ازدهار العقل» يبحث توظيف الذكاء الاصطناعي في الصحة النفسية

لكبيرة التونسي (أبوظبي)



بزخمٍ من المحاضرات والجلسات، والأنشطة التفاعلية وورش العمل، تختتم اليوم في العاصمة أبوظبي أعمال النسخة الأولى من مؤتمر «ازدهار العقل» الذي انطلق أمس برعاية وحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية إلى جانب الشيخة روضة بنت نهيان بن زايد آل نهيان، عضو البرلمان الإماراتي للطفل.

ويشكل المؤتمر منصة وطنية رائدة تجمع قطاعات الصحة والمجتمع والتعليم تحت مظلة واحدة، بهدف الارتقاء بالصحة النفسية والعصبية للأطفال واليافعين، وتعزيز الوعي بأهمية التدخل المبكر والوقاية وتنمية المهارات العلاجية في المجتمع.

وعكس المؤتمر الذي نظّمه المركز الأميركي النفسي والعصبي، بمشاركة نخبة من المؤسسات الوطنية والدولية، بينها مركز أبوظبي للصحة العام، هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، البرلمان الإماراتي للطفل، مركز نيو إنجلاند، مركز محمد بن راشد للتعليم الخاص، كلية الإمارات للتطوير التربوي، والأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، تكاملاً مؤسسياً واسعاً حول قضية الصحة النفسية للطفل واليافعين.



بناء الإنسان

أكدت الشيخة الدكتورة شما في كلمتها خلال المؤتمر أن العقل الإنساني هو ثروتنا العليا، مشددة على أن الاستثمار الحقيقي لأي دولة يبدأ من الاستثمار في عقول أبنائها، وأنه لا يمكن لأي اقتصاد أن يزدهر ما لم يزدهر عقل أبنائه أولاً، باعتبار العقل الركيزة التي تُبنى عليها نهضة الأمم لاستدامة تقدمها.

وأشارت إلى أن الإمارات اختارت أن تكون واحة تربّي الإنسان كما تُشيّد العمران، وأن احتضانها لمؤتمر «ازدهار العقل» يترجم التزامها بدعم المبادرات التي تضع صحة الإنسان في قلب السياسات العامة، وتعيد تعريف الصحة النفسية، لا بوصفها علاجاً بعد وقوع الأزمات، بل كمنهج حياة يبدأ من الطفولة ولا ينتهي حتى آخر العمر.



التأثير الرقمي

وتوقفت الشيخة الدكتورة شما عند تأثير العالم الرقمي على الأجيال الجديدة، موضحة أن الطفل اليوم يتعرض خلال ساعة واحدة لكم من المؤثرات، لم يتعرض لها جيل كامل من قبل، وأن الهواتف الذكية لم تعد أداة تواصل فحسب، بل تحولت في كثير من الأحيان إلى وسيلة رقمية لتهدئة القلق، في حين أن التطبيقات الرقمية مصمَّمة لتبقي الدماغ في حالة استنفار دائم، ما يرفع مستويات التوتر ويضعف القدرة على التركيز والعمق الذهني. وشددت على أن شعور كثيرين بالإرهاق الذهني، ليس عيباً شخصياً، بل نتيجة طبيعية لمحاولة دماغ بشري قديم التكيف مع خوارزميات رقمية معقدة صُممت لاختراق الانتباه، مؤكدة أن البداية الحقيقية للصحة النفسية اليوم تكمن في استعادة الإنسان لسيادته على انتباهه، وإعادة تنظيم علاقته بالتكنولوجيا ومصادر الضغط اليومي.



منظومة متكاملة

وأوضحت الشيخة الدكتورة شما أن مؤتمر «ازدهار العقل»، ليس فعالية عابرة بجدول جلسات وورش عمل، بل هي إعلان واضح لبدء مرحلة جديدة تُبنى فيها منظومة تمكين متكاملة تقدّم لكل طفل ولكل شاب ولكل فرد في المجتمع ما يلزمه ليبلغ أقصى إمكاناته العقلية والنفسية والإبداعية. وذكرت أن هذه المرحلة تعيد تعريف علاقة المجتمع بالتكنولوجيا، وبالمؤسسات التعليمية وبالأسرة والطفولة، وتجعل من الصحة النفسية جزءاً من الأمن الوطني والهوية الإماراتية ورؤية الدولة للمستقبل، بحيث يصبح كل فرد قادراً على إدارة مشاعره والتفكير بوضوح والمشاركة الفاعلة في بناء الحضارة التي تطمح الإمارات أن تكون في طليعتها.



الارتقاء بالصحة النفسية

وجمع مؤتمر «ازدهار العقل»، قطاعات الصحة والمجتمع والتعليم تحت مظلة واحدة، بهدف الارتقاء بالصحة النفسية والعصبية للأطفال واليافعين، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التدخل المبكر والوقاية وتنمية المهارات العلاجية. ويمثّل المؤتمر خطوة استراتيجية ومحورية تهدف إلى تكثيف برامج الوقاية، وتطوير التشخيص المبكر، وبناء منظومة دعم متكاملة تعزّز الصحة النفسية للأطفال واليافعين وأسرهم. كما يشكّل منصة وطنية تجمع الخبراء والمهنيين وصنّاع القرار لتعزيز صحة الجيل من خلال تمكين الأسر بالمعرفة والوعي العلمي، ونشر ثقافة الدعم النفسي والعاطفي وبناء بيئات مدرسية داعمة للصحة النفسية، والمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات في رعاية الطفل وتنمية الطفولة المبكرة.



تعزيز الوعي

ذكرت الدكتورة سلوى الحوسني، استشاري طب الأطفال واليافعين النفسي في المركز الأميركي النفسي والعصبي، رئيسة المؤتمر، أن «ازدهار العقل» الذي أقيم في أبوظبي على مدار يومين، يناقش أحدث ما توصلت إليه الدراسات والأبحاث في مجال الصحة النفسية للأطفال واليافعين. ويهدف إلى جمع الخبراء والمختصين من مختلف قطاعات الصحة والتعليم والمجتمع، تحت مظلة واحدة لمناقشة أحدث الدراسات والأبحاث والتطورات في مجال الصحة النفسية والعصبية للأطفال واليافعين. كما يهدف إلى رفع الوعي بأهمية الكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية والعصبية، بالإضافة إلى سبل الوقاية وطرق العلاج. ويتضمن المؤتمر عدة ورش موجهة للأهالي وأولياء الأمور ومعلمي التربية الخاصة وللطلاب، منها «العلاج باللعب»، و«اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه»، بالإضافة إلى ورشة تقام وتدار من قبل أطفال أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل حول التوعية بظاهرة التنمُّر. وتضمّن المؤتمر جلسات نقاشية بين اختصاصيين من قطاعات الصحة والتعليم والمجتمع في المؤتمر عن كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة النفسية للطفل، بالإضافة إلى ورشة عن حماية الطفل.