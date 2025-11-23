الإثنين 24 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علماء يكتشفون أدلة على عملية انقسام جيولوجي بطيئة لقارة أفريقيا

23 نوفمبر 2025 09:34

كشف فريق من العلماء، أن قارة أفريقيا تمر بعملية انقسام جيولوجي بطيئة بدأت قبل عشرات الملايين من السنين.

واكتشف فريق من جامعة "Keele" في المملكة المتحدة، باستخدام البيانات المغناطيسية القديمة، أدلة على انفصال تدريجي بين إفريقيا وشبه الجزيرة العربية، يبدأ من الشمال الشرقي للقارة ويمتد جنوبا، مصحوبا بظهور البراكين وزيادة النشاط الزلزالي.

 

ومن المتوقع أن تكوّن القارة في نهاية العملية، التي قد تستغرق خمسة إلى عشرة ملايين سنة، كتلتين منفصلتين، الأكبر في الغرب وتضم معظم الدول الأفريقية مثل مصر والجزائر ونيجيريا وغانا وناميبيا، والأصغر في الشرق وتشمل الصومال وكينيا وتنزانيا وموزمبيق وجزءا كبيرا من إثيوبيا.

 

وقال البروفيسور بيتر ستايلز، عالم الجيولوجيا في جامعة "Keele"، إن النتائج تعكس كيف تتغير القارات باستمرار تحت أقدامنا، مؤكدا أن النظرية التكتونية تفسر كيف تحركت الصفائح الأرضية على مدى ملايين السنين، ما أدى إلى تكوين القارات والمحيطات الحالية.

 

ويركز العلماء على صدع شرق إفريقيا، أحد أبرز الظواهر التكتونية في القارة، والذي يمتد حوالي 6437 كم من الأردن مرورا بشرق إفريقيا وصولا إلى موزمبيق، ويعتقد الفريق أن الانقسام المستقبلي سيستمر على طول هذا الصدع، مقسما بعض البحيرات الكبرى في المنطقة، مثل بحيرة ملاوي وبحيرة توركانا.

 

وتعد منطقة عفار في شمال شرق إفريقيا نقطة محورية في الدراسة، حيث تلتقي فيها ثلاثة صدوع تكتونية هي الصدع الإثيوبي الرئيسي والبحر الأحمر وخليج عدن، وهو ما يعرف بالتقاطع الثلاثي، ويُعتقد أن هذه المنطقة تظهر المراحل الأولى لعملية الانفصال القاري.

 

واعتمد فريق البحث على بيانات مغناطيسية جُمعت في عامي 1968 و1969 باستخدام أدوات جوية، ثم دمجوها مع التكنولوجيا الحديثة لتحليل المجال المغناطيسي للقشرة الأرضية؛ حيث أظهر التحليل وجود خطوط انتشار قديمة لقاع البحر بين إفريقيا وشبه الجزيرة العربية، ما يشير إلى أن الانفصال بدأ منذ عشرات الملايين من السنين.

 

ويوضح العلماء أن هذه العملية بطيئة للغاية، بمعدل 5-16 ملم سنويا في شمال الصدع، بحيث لن يلاحظها البشر على المدى القصير، ومع ذلك، فإنها تمثل عملية مستمرة لتشكيل قارات ومحيطات جديدة على الأرض.

 

 

المصدر: وام
الجيولوجيا
القارة الأفريقية
