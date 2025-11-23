صقارة «المستقبل»

الإثنين 24 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
24 نوفمبر 2025 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت مدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء - المشروع التعليمي الرائد لنادي صقّاري الإمارات - استقبال دفعة جديدة من الراغبين في تعلّم فنون الصقارة من مختلف مدارس الدولة، وسط إقبال واسع من الطلبة والناشئة، تأكيداً على مكانة المدرسة ودورها كمؤسسة تعليمية تراثية تُسهم في نقل التراث الثقافي غير المادي لدولة الإمارات إلى الأجيال الجديدة. 
وأعلنت المدرسة عن فتح باب التسجيل للموسم العاشر، الذي انطلق رسمياً في الأول من نوفمبر الجاري، ويستمر حتى 28 فبراير المقبل، مؤكدة استمرارها في رسالتها الرامية إلى نقل إرث الصقارة العربية للأجيال القادمة، من خلال برامج تعليمية مُتكاملة تُركز على القيم الإماراتية الأصيلة مثل الصبر والاحترام والشجاعة والتواصل مع البيئة.

