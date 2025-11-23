أبطال في التراث البحري

الإثنين 24 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
24 نوفمبر 2025 01:14

مشاركون في سباق أبوظبي لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً، الذي نظّمته هيئة أبوظبي للتراث، ضمن مشاركتها في فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان التراث البحري، الذي تنظّمه دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي. وجرى السباق على كورنيش أبوظبي لمسافة 3 أميال بحرية، بمشاركة 1156 بحاراً و68 قارباً تنافست في أربعة أشواط حملت ألوان علم دولة الإمارات. وبلغت قيمة جوائز السباق أكثر من 2.4 مليون درهم، حيث حصل الفائز الأول في كل شوط على جائزة بقيمة 80 ألف درهم ونموذج قارب ذهبي، والثاني على 70 ألف درهم ونموذج قارب فضي، والثالث على 60 ألف درهم ونموذج قارب برونزي، فيما توزعت بقية الجوائز النقدية على المشاركين توالياً.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
