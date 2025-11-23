الإثنين 24 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«مهرجان الشيخ زايد».. وجهة رئيسة للترفيه العائلي

شخصيات كرتونية تستقبل العائلات (تصوير: مصطفى رضا)
24 نوفمبر 2025 01:14

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

ضمن أجواء تفاعلية، تتواصل فعاليات «مهرجان الشيخ زايد» في منطقة الوثبة بأبوظبي، وسط إقبال واسع من العائلات التي تحرص على الاستمتاع بما يوفره الحدث من أنشطة تثقيفية وتراثية وترفيهية مبهجة تناسب الكبار والصغار، إلى جانب تجارب التسوق المتنوعة والأجنحة العالمية التي تضيء على حضارات الشعوب.

موروث أصيل
تتميز نسخة هذا الموسم بزيادة في عدد الدول المشاركة، وتوسّعاً في الأجنحة العالمية التي تعكس الثقافات والحضارات المختلفة، وتقدم باقة من الفعاليات التي تمنح الزوّار فرصة للتفاعل مع الموروث الإماراتي الأصيل.

تجارب ممتعة
تتوزع الأنشطة والألعاب في «مهرجان الشيخ زايد» على العديد من المناطق، والتي تضم مساحة داخلية للألعاب الذكية، وأخرى في الهواء الطلق، لخوض تجارب ممتعة مع الأهل والأصدقاء. ويستمتع الزوّار بالتقاط الصور بين التصاميم المفعمة بالألوان والأشكال والإضاءات، وعرضها على مواقع التواصل، بالإضافة إلى الاستمتاع برحلة مشوقة عبر المحتوى العالمي ليكتشفوا ثقافة الإمارات وتراثها وفلكلور الشعوب عبر أجنحة الدول المشاركة.

أخبار ذات صلة
«الأمن السيبراني»: «سايبر كيو» ينطلق في أبوظبي بمشاركة خبراء من 100 دولة
افتتاح مبهر لبطولة العالم للكيك بوكسينج في أبوظبي

خيارات متعددة
وأشاد عدد من الزوار بالفعاليات المتنوعة التي يقدمها المهرجان، حيث قال محمد المنصوري الذي يحرص على زيارة المهرجان برفقة أبنائه: الحدث وجهة تفاعلية توفّر خيارات متعددة من التسوق واللعب وتذوق الأطعمة المحلية والعالمية ضمن بيئة آمنة. 

عروض تفاعلية
ويستقبل المهرجان يومياً بالزوار من مختلف الجنسيات، وسط عالم نابض بالحياة، حيث يستمتع الجميع ببرنامج يومي زاخر بالاحتفالات والأنشطة والعروض الموسيقية واللحظات الاستثنائية.
وقالت مليكة السائح: اعتدت زيارة المهرجان سنوياً، وقد لاحظت التطور في فعالياته التي تناسب مختلف الأعمار.

وذكرت أن أطفالها استمتعوا بمختلف العروض وورش العمل، إلى جانب الألعاب التفاعلية التي تشجع على التحدي وتعزّز روح التعاون، إضافة إلى تذوقهم لمختلف الأطباق العالمية، والتعرف على تراث الإمارات من خلال الأجنحة المشاركة، ومنها «جناح دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي»، ومشاركة «الاتحاد النسائي العام» بالعديد من الحِرف التراثية، حيث يسمح للزوار بالتعلم وممارسة الحِرف والتفاعل مع الحِرفيات والاستماع إلى قصصهن الملهمة.

ملتقى عالمي
ذكرت السائحة ليلى العروسي القادمة من فرنسا، أن المهرجان ملتقى عالمي للثقافات ووجهة رئيسة للفعاليات العائلية في المنطقة. وقالت: جذبني ما يعرض عن المهرجان على وسائل التواصل الاجتماعي وقررت زيارته، واستمتعت بالتنوع التراثي والثقافي، والأنشطة التي تجمع العائلات والأصدقاء في أجواء نابضة بالحياة. وكانت تجربة استثنائية ستظل محفورة في الذاكرة، حيث تعرفت مع أسرتي على تراث الإمارات واطلعنا على ثقافات الشعوب، كما استمتعنا بأشهى الأطباق.

 

 

أبوظبي
التراث
مهرجان الشيخ زايد
الوثبة
