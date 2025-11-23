حريق على متن طائرة أثناء رحلة جوية

اندلع حريق محدود على متن طائرة تابعة لشركة "سكوت" للطيران كانت متجهة من هونغ كونغ إلى سنغافورة بعدما ارتفعت حرارة بنك طاقة قابل لإعادة الشحن بشكل مفرط.

وقالت الشركة، الأحد ردا على سؤال لصحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية، إن الحادث وقع على متن الرحلة رقم "تي ار 939".

وأوضحت الشركة "سكوت تستطيع تأكيد أن بنك طاقة ارتفعت حرارته وتسبب في حريق محدود في المقصورة وقام طاقم المقصورة بإخماده على الفور".

وفي منشور على منصة "شياوهونجشو" للتواصل الاجتماعي، السبت، قال أحد الركاب إن هناك "رائحة احتراق قوية" في المقصورة بينما كانت الطائرة على وشك الهبوط.