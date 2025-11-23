الإثنين 24 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
حريق على متن طائرة أثناء رحلة جوية

حريق على متن طائرة
24 نوفمبر 2025 00:56

اندلع حريق محدود على متن طائرة تابعة لشركة "سكوت" للطيران كانت متجهة من هونغ كونغ إلى سنغافورة  بعدما ارتفعت حرارة بنك طاقة قابل لإعادة الشحن بشكل مفرط.
وقالت الشركة، الأحد ردا على سؤال لصحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية، إن الحادث وقع على متن الرحلة رقم "تي ار 939".
وأوضحت الشركة "سكوت تستطيع تأكيد أن بنك طاقة ارتفعت حرارته وتسبب في حريق محدود في المقصورة وقام طاقم المقصورة بإخماده على الفور".
وفي منشور على منصة "شياوهونجشو" للتواصل الاجتماعي، السبت، قال أحد الركاب إن هناك "رائحة احتراق قوية" في المقصورة بينما كانت الطائرة على وشك الهبوط.

المصدر: د ب أ
