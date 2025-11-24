الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الترفيه

شرطة أبوظبي تعزّز الهوية في «مهرجان منصور»

شرطة أبوظبي تعزّز الهوية في «مهرجان منصور»
24 نوفمبر 2025 15:49

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلةً في إدارة المراسم والعلاقات العامة، وإدارة الشرطة المجتمعية، وإدارة التفتيش الأمني K9، في فعاليات «مهرجان منصور» العائلي، الذي اختتم أمس، ونظّمته «شركة بداية» في حديقة بوابة ياس الشمالية بأبوظبي، ليقدم للزوار تجربة ترفيهية وتعليمية متكاملة تجمع بين الثقافة والإبداع والمرح، في أجواء آمنة تعزّز الهوية الإماراتية والقيم العائلية.
وأكد العميد سيف سعيد الشامسي، مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، أن مشاركة شرطة أبوظبي تأتي في إطار حرصها على التواجد الفاعل في مختلف الفعاليات المجتمعية التي تشهدها إمارة أبوظبي، بما يعزّز جسور التواصل مع الجمهور، ويرسّخ مفهوم الشراكة المجتمعية، ويبرز الجهود الشرطية في تقديم خدمات رائدة تسهم في إسعاد المجتمع ودعم منظومة الأمن والأمان، وفق أفضل الممارسات المتبعة.
وشهد المهرجان الذي استقطب العائلات من مختلف الفئات، مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية، وسط مشاركة متميزة من وحدات شرطة أبوظبي في تعزيز الأجواء الآمنة وتنظيم الفعاليات.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
الشرطة المجتمعية
