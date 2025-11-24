«ثقافة وسياحة أبوظبي» تعلن الفائزين في «بيت الحرفيين للتصميم»

أبوظبي (وام)

أعلن بيت الحرفيين التابع لـ «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي»، والمُكرّس للحفاظ على تراث الحرف التقليدية الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالشراكة مع «مؤسسة مبادلة»، عن الفائزين في «مسابقة بيت الحرفيين للتصميم».

هدفت المسابقة إلى تعزيز الابتكار والاحتفاء بالحِرف الإماراتية التقليدية، إلى جانب توفير منصة للمواهب الصاعدة في الإمارات، ضمن فئتين: «تصميم الأثاث»، و«تصميم المنتجات».

وخلال حفل توزيع الجوائز، تم الإعلان عن الفائزين في فئة تصميم الأثاث، وهم: خالد الشاكر ومحمد سمارة «المركز الأول»، مصطفى زكريا «المركز الثاني»، جيرالد جيسون كروز «المركز الثالث»، وآية الخطيب «المركز الرابع».

أما في فئة تصميم المنتجات وفن الديكور، فحصلت أديتي باتواني على المركز الأول، مع تكريم خاص لكل من مروة سيد أحمد وغادة الصايغ.

تأتي المسابقة ضمن الشراكة الممتدة لـ5 سنوات بين «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي» و«مؤسسة مبادلة»، والتي تهدف إلى ضمان استدامة الحِرف التقليدية وتطورها، بما يسهم في مد جسور الربط بين الأجيال وإلهام الابتكار المستمد من الهوية الإماراتية.

بصفتها شريكاً رئيسياً، أدت «مبادلة» دوراً محورياً في دعم المواهب الإبداعية والحفاظ على التراث الإماراتي، تماشياً مع التزامها بتمكين الجيل الجديد من المصممين والحرفيين.

وتأتي الجوائز تتويجاً لمرحلة تصميم وإنتاج مكثفة، تلتها عملية تقييم دقيقة من قبل لجنة التحكيم. وقد جرى اختيار الفائزين في كل فئة استناداً إلى معايير دقيقة شملت الإبداع، الحرفية، الابتكار، ملاءمة العمل للموضوع المطروح، والقيمة الفنية والجمالية للتصميم.

وشهدت فئة تصميم الأثاث تقديم قطع فنية مبتكرة، بداية من الكراسي وصولاً إلى مصابيح الإضاءة، تمزج بين التقنيات التقليدية والأشكال الجمالية المعاصرة.

أما فئة تصميم المنتجات، فقد تضمنت مشاركات لتصميمات فريدة، تحت عنوان «الأدوات المنزلية اليومية»، مثل السيراميك، والإكسسوارات، بأساليب جديدة مبتكرة.

ضمت لجنة التحكيم نخبة من الخبراء في مجالات التصميم والعمارة والثقافة، من بينهم ممثلون عن «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي» و«مبادلة»، إلى جانب المصممين عبدالله الملا، مهندس معماري، وعمر القرق، مهندس معماري ومصمم.

ونجحت مسابقة «بيت الحرفيين للتصميم» في توحيد جهود المصممين والاستوديوهات الإبداعية والطلاب، مانحة إياهم منصة فريدة للتفاعل المباشر مع الحرفيين، وإعادة ابتكار الحِرف الإماراتية التقليدية بروح معاصرة.

كما جسد حفل توزيع الجوائز الدمج والتناغم الناجح بين الإرث الثقافي العريق والابتكار الحديث، مقدماً رؤية لمستقبل التصميم المستوحى من التراث الثقافي الغني وروح الإبداع التي تميز الهوية الثقافية لدولة الإمارات.