وفاة جيمي كليف رائد موسيقى الريغي

توفي عن 81 عاما النجم الجامايكي الشهير جيمي كليف الذي أسهم في تحويل نمط موسيقى الريغي إلى ظاهرة عالمية، بعد إصابته بالتهاب رئوي، بحسب ما أعلنت زوجته اليوم الاثنين.

وقالت لطيفة تشامبرز، في منشور على موقع إنستجرام "بحزن عميق، أشارككم أن زوجي، جيمي كليف، رحل بسبب نوبة أعقبها التهاب رئوي"، شاكرة "العائلة والأصدقاء وزملاءه الفنانين والعاملين الذين رافقوا رحلته".

وأضافت "إلى جميع معجبيه حول العالم، اعلموا أرجوكم بأن دعمكم كان مصدر قوته على مدى مسيرته".

وعلى مدى أكثر من أربعة عقود، كتب كليف وغنى أغنيات تطرق فيها إلى قضايا مثل السياسة والفقر وغياب العدالة والاحتجاج على الحروب.

ويُنظر إلى كليف، وهو مغن يجيد استخدام آلات موسيقية عدة، على أنه الشخصية الأكثر تأثيرا بعد الراحل بوب مارلي الذي تعاون معه في بدايات مسيرة مارلي المهنية. وتشمل أبرز أعماله "يو كان غيت ات إف يو ريلي وانت" "You Can Get It If You Really Want" و"ذي هاردر ذاي كام" "The Harder They Come".

ولعب كليف بطولة فيلم "ذي هاردر ذاي كام" الذي لاقى نجاحا كبيرا عام 1972 وكان مبنيا بشكل جزئي على نشأته في أوساط فقيرة وعرّف جماهير حول العالم عليه وعلى موسيقى الريغي.

وأكد أندرو هولنس رئيس وزراء جامايكا أن الجزيرة ستكرّم كليف "كعملاق ثقافي حقيقي حملت موسيقاه قلب بلدنا إلى العالم".

وأضاف أن "موسيقاه دعمت الناس في الأوقات الصعبة وألهمت الأجيال وساعدت في تشكيل الاحترام العالمي الذي تتمتع به الثقافة الجامايكية اليوم".

وتابع موجّها حديثه إلى كليف "إرثك يعيش في كل جانب من جوانب جزيرتنا وفي قلوب الشعب الجامايكي".