مبادرة «مَيْلس».. فن الذكاء والإبداع البشري

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع مؤسسة أبوظبي للموسيقى والفنون، أمس الأول، النسخة الرابعة من مبادرتها المجتمعية الرائدة «مَيْلس»، التي عقدت تحت شعار: «فنّ الذكاء والإبداع البشري»، في حرم الجامعة بمدينة مصدر في أبوظبي، وتناولت العلاقة المتطورة بين الذكاء الاصطناعي والفنون، وسلّطت الضوء على الدور التحويلي الذي يؤديه الذكاء الاصطناعي في الموسيقى والفنون البصرية والتعبير الإبداعي.



حفظ التراث

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة «أبوظبي للثقافة والفنون»: «نعمل في إطار شراكتنا الاستراتيجية مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وللسنة الثالثة على التوالي، لتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في حفظ تراثنا الثقافي ومضاعفة قيمته من خلال الرقمنة والأرشفة وقواعد البيانات الضخمة، وتوفير تجارب تفاعلية للملايين بكل اللغات بما لديه من إمكانات تواصل واتصال هائلة، عاملين على إيجاد القوة التي تمكّننا من امتلاك المعرفة والتحكم بسردية المستقبل».

وأضافت: «نسعى مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لتمكين جيل الشباب الإماراتي، والاستثمار في تنمية مهاراته المستدامة، وتعزيز المعرفة لديه، بمشاركة الخبراء الدوليين والفنانين المقيمين والعلماء وقادة الفكر في القطاعات الثقافية والإبداعية والذكاء الاصطناعي. ونُسهم ضمن سلسلة حوارات مجموعة (أبوظبي للثقافة والفنون) (رواق الفكر)، التي تسلط الضوء على مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية، وأهمية الذكاء الاصطناعي، في تمكين الفنون وتطويرها واستدامة الحراك المعرفي والابتكار».



تطور لافت

وقالت روضة المريخي، مدير إدارة التواصل في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: «يشهد عالم الفن اليوم تطوراً لافتاً مع دخول الذكاء الاصطناعي كأداة تفتح آفاقاً جديدة أمام الإبداع. وانسجاماً مع عام المجتمع، نعمل على تحفيز حوار بنّاء عن كيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة في دعم الفنانين والمبدعين».



آفاق الخيال

شهدت الفعالية جلسة حوارية بعنوان «الذكاء الاصطناعي والإبداع البشري»، أدارها الدكتور غس شا، في قسم تعلم الآلة بالجامعة، مؤسس مختبر «ميوزك إكس»، بمشاركة فاطمة الظاهري، مسؤولة التطوير في «إيمج نيشن أبوظبي»، ومنصور الحيرة، المخرج السينمائي والفنان المفاهيمي الإماراتي. وناقش المتحدثون الإمكانات الإبداعية للذكاء الاصطناعي في مجالات السينما وتلحين الموسيقى والتصميم، وكيف توسّع التكنولوجيا آفاق الخيال الفني.



عرض موسيقي

تضمّن برنامج المبادرة المجتمعية «مَيْلس»، عرضاً موسيقياً بعنوان «الذكاء الاصطناعي والبيانو» قدّمه الدكتور غس شا، واستعرض فيه تفاعلاً حيّاً بين الأداء البشري والمرافقة الموسيقية المولّدة بالذكاء الاصطناعي، تلاه عرض لإبداعات إماراتية أبرزت المواهب المحلية وقدرتها على دمج الثقافة بالابتكار.