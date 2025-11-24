ركن الخيول في «ذاكرة الوطن» بـ«مهرجان الشيخ زايد»

أبوظبي (الاتحاد)

خصص الأرشيف والمكتبة الوطنية ركناً متميزاً للخيول ضمن منصة «ذاكرة الوطن» المشاركة في «مهرجان الشيخ زايد»، الذي يقام في منطقة الوثبة بأبوظبي، بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية، في إطار إبراز مكانة الخيول في التراث الوطني، والاهتمام برياضة الفروسية.

عرض الركن مجموعة من الصور والأفلام الوثائقية القصيرة التي تجسد الاهتمام بالخيول، من بينها صور تاريخية نادرة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو يتفقد الخيول المشاركة في السباقات، إضافة إلى صور له مع عدد من خيوله. كما يعرض الأرشيف والمكتبة الوطنية عبر شاشة خاصة مواد فيلمية توثق اهتمام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، برياضة الفروسية والخيول.

ويأتي تخصيص هذا الركن امتداداً لجهود الأرشيف والمكتبة الوطنية في توثيق التراث المرتبط بالخيول، ومن أبرزها موسوعة «العاديات» المكونة من 5 مجلدات تضم أكثر من ألف صفحة تبحث في أنساب الخيل وأوصافها، وطباعها وطرق تربيتها، وعلاجها واستخداماتها.