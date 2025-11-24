«الوثبة الغذائي» يختتم فعاليته في «مهرجان الشيخ زايد»

أبوظبي (وام)

اختُتمت، أمس، فعاليات «مهرجان الوثبة الغذائي» الذي أقيم ضمن سلسلة المهرجانات المصاحبة للدورة الرابعة من «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتمّيز الزراعي»، التي تنظمها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ضمن جناح «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتمّيز الزراعي» في «مهرجان الشيخ زايد»، بهدف تمكين المزارعين والمربين، ودعم استدامة القطاع الزراعي والغذائي.



جودة المنتجات

شكّل المهرجان إحدى المنصات الوطنية البارزة لتعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع الإنتاج المحلي في الإمارات، عبر إبراز جودة المنتجات الزراعية الوطنية، وتسليط الضوء على الموروث الغذائي الإماراتي.

كما جسّد المهرجان رؤية الجائزة في جعل المنتجات المحلية جزءاً أصيلاً من منظومة الغذاء، من خلال تشجيع المستهلكين على شراء منتجات المزارع الوطنية، وإتاحة الفرصة للمزارعين والأسر المنتجة لعرض ابتكاراتهم الغذائية.



مركز إقليمي

أصبح «الوثبة الغذائي» بمثابة محطة سنوية تساهم في ترسيخ دور أبوظبي، مركزاً إقليمياً يعتمد على المعرفة والابتكار في مجالي الغذاء والزراعة، عبر تقديم نماذج إنتاج محلية وتجارب واقعية لأصحاب المزارع والأسر المنتجة.



نماذج مميزة

وشهد المهرجان مشاركة واسعة من المرأة الإماراتية والشباب، الذين قدموا نماذج مميزة في تحضير الوجبات الشعبية الإماراتية، وأسهموا في نقل المعرفة الغذائية للأجيال الجديدة. وقد بلغ عدد المشاركات 600 مشاركة، شملت 95 طلباً للمشاركة في المحلات، و430 مشاركة في المسابقات المصاحبة، وشارك في مسابقات المهرجان 140 متسابقاً، فاز منهم 80 مشاركاً في مختلف الفئات.



الأسر المنتجة

وشكّلت مشاركة الأسر المنتجة وأصحاب الهمم إضافة نوعية إلى فعاليات المهرجان، حيث قدّموا إبداعاتهم في مجالات الطهي والصناعات الغذائية التراثية، وأثبتوا قدرتهم على المنافسة والابتكار.



14 مسابقة

تضمّن البرنامج تنظيم 14 مسابقة غذائية بلغت قيمتها الإجمالية 362 ألف درهم، إلى جانب الأنشطة التفاعلية المخصّصة للأطفال والعائلات، والأسر المنتجة من مختلف إمارات الدولة. كما استعرض المهرجان منتجات المزارعين من الخضراوات والتمور والأكلات الشعبية، بهدف تعزيز حضور المنتج المحلي ودعم تنافسيته.



ركن أساسي

وأكدت كنه سعيد المسكري، عضو اللجنة العليا لـ «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتمّيز الزراعي»، رئيس «مهرجان الوثبة الغذائي»، أن المهرجان يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز منظومة الأمن الغذائي والاعتماد على الإنتاج المحلي، مشددة على أن دعم المزارعين والأسر المنتجة يمثل ركناً أساسياً في بناء قطاع غذائي مستدام وقادر على المنافسة.

وقالت: «يشكّل (الوثبة الغذائي) نافذة مهمة لإبراز جودة المنتج الإماراتي، وتعزيز ثقافة الاستهلاك المحلي، وتشجيع الأسر المنتجة والمزارعين والمربين على تطوير ممارساتهم الزراعية والغذائية. وأثبتت مشاركات هذا العام أن لدينا طاقات وطنية، قادرة على الابتكار».



الثروة الحيوانية

وفي سياق متصل، يواصل «مهرجان الوثبة للثروة الحيوانية» فعالياته حتى 14 فبراير المقبل، ضمن سلسلة المهرجانات المصاحبة لـ «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتمّيز الزراعي»، والتي تهدف إلى دعم المزارعين والمربين وتحفيز الابتكار والارتقاء بجودة الإنتاج الزراعي والغذائي في دولة الإمارات.