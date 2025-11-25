الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الترفيه

روس وسيل ينضمان إلى «ليالي السعديات»

روس وسيل ينضمان إلى «ليالي السعديات»
25 نوفمبر 2025 18:51

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «ليالي السعديات»، سلسلة الحفلات الموسيقية التي تقام على مسرح مفتوحة في الهواء الطلق بجزيرة السعديات في أبوظبي، عن أمسية استثنائية يحييها كل من أسطورة موسيقى السول ديانا روس، والفنان العالمي سيل، 9 يناير 2026.
وينضمان النجمان إلى قائمة الفنانين العالميين الذين يشاركون في أمسيات «ليالي السعديات»، ويجتمع كل من روس وسيل، ليقدما حفل مزدوج يمزج بين أشهر أغانيهما، والعروض الأدائية الحيّة المتميزة.
تُعد ديانا روس التي تحيي حفلاً للمرة الأولى في أبوظبي، واحدة من أبرز الفنانين في الموسيقى الحديثة، حاصلة على جائزة جرامي للإنجاز مدى الحياة وتكريم من مركز كينيدي. منذ بداياتها التاريخية مع فرقة «ذا سوبريمز»، إحدى أكثر الفرق نجاحاً في تاريخ الموسيقى، إلى مسيرتها الفردية الممتدة لأعوام طويلة، أسهمت في تشكيل أسلوب فني مميز ترك بصمة عالمية.
ويُعد سيل من أبرز الفنانين المعاصرين، تجاوزت مبيعات ألبوماته 30 مليون نسخة حول العالم. وتضم مسيرته مجموعة من الجوائز العالمية، من بينها 4 جوائز جرامي، و3 جوائز بريت، وجائزتا إيفور نوفيلو، وجائزة إم تي في للأغاني المصورة. في رصيده عدد من الأغنيات الشهيرة مثل «كيلر»، «كريزي»، و«كيس فروم إيه روز»، التي حققت المركز الأول في قائمة بيلبورد، وحصدت جوائز جرامي لأفضل تسجيل وأفضل أغنية للعام.

