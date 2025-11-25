الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«مهرجان الشيخ زايد».. ضيافة إماراتية بروح عالمية

«سيام برادايس» مستوحى من الأسواق الآسيوية العائمة الشهيرة (من المصدر)
26 نوفمبر 2025 02:01

أبوظبي (الاتحاد)

 

يواصل مهرجان الشيخ زايد 2025 - 2026، الذي يقام في منطقة الوثبة بأبوظبي، ترسيخ مكانته منصّةً ثقافيةً وترفيهيةً متكاملةً تجمع بين التراث والابتكار، من خلال سلسلة من التجارب الاستثنائية التي تدمج بين أصالة الضيافة الإماراتية وفنون الطهي العالمية، في أجواء نابضة بالحياة، تعكس تنوّع الثقافات وثراء المذاقات. 

جسر حضاري 
تجسّد الفعاليات التي يقدمها «مهرجان الشيخ زايد» أهدافه ورؤيته في الجمع بين الثقافة والترفيه والتراث والابتكار ضمن منظومة واحدة، تعبّر عن هوية الإمارات باعتبارها جسراً حضارياً يربط بين الشعوب والثقافات. ومن خلال هذا التنوع في التجارب العالمية، يواصل المهرجان استقطاب الزوار من مختلف الجنسيات، مؤكداً مكانته، وجهةً رئيسةً للعائلات ومحبي الثقافة والفنون والضيافة الراقية.

السوق العائم 
ويُعد «سوق الوثبة العائم - سيام برادايس»، إحدى أبرز الإضافات في هذا الموسم من المهرجان، إذ يجمع بين الذوق الرفيع والمشهد الجمالي، ليقدّم تجربة فريدة من نوعها تعبّر عن روح المهرجان المنفتحة على الثقافات كافة، تجمع بين روعة الإطلالة المائية وتنوّع النكهات العالمية عبر الزوارق والقوارب المائية، في مشهد مستوحى من الأسواق العائمة الآسيوية الشهيرة. ويتيح السوق لزواره تذوّق أطباق من المطبخ التايلاندي، الياباني، الفلبيني، والكوري، إلى جانب الأكلات العربية والعالمية في أجواء نابضة بالحيوية. 

المطعم الطائر  
في إطار سعي المهرجان لتقديم مفاهيم مبتكرة تجمع بين الترفيه والمتعة، يقدّم «المطعم الطائر» تجربة فريدة تتيح للزوّار تناول الأطعمة على ارتفاع يُطلّ على موقع المهرجان بأكمله. وتمثّل هذه التجربة نقلة نوعية في مفهوم الضيافة، حيث تمتزج المتعة البصرية بمذاق الأطباق العالمية في أجواء آمنة تضمن للزوار تجربة لا تُنسى.

الوثبة كورتيارد 
يشكّل ركن المطاعم العالمية في «الوثبة كورتيارد»، أحد أبرز فعاليات «مهرجان الشيخ زايد» هذا العام، حيث يجمع تحت سقف واحد تجارب طهي محلية، وعربية، وآسيوية، وأوروبية، وعالمية تلبّي مختلف الأذواق. ويضم الركن مجموعة واسعة من المطاعم الراقية التي تقدّم أطباقاً متنوعة تشمل المأكولات الأطباق الإماراتية التراثية، الإيطالية الشهيرة، الوجبات الآسيوية السريعة، والأطعمة الشرقية، إضافة إلى الحلويات العالمية.

رحلة ثقافية وترفيهية 
يُعد ركن «الوثبة كورتيارد» وجهةً مثاليةً للعائلات ومحبي المذاقات الجديدة، إذ يوفّر خيارات متعددة من الأطعمة الصحية والوجبات المتكاملة في أجواء راقية بأعلى معايير السلامة، مما يجعل تجربة تناول الطعام جزءاً من رحلة ثقافية وترفيهية متكاملة في «مهرجان الشيخ زايد».

مهرجان الشيخ زايد
أبوظبي
الإمارات
الوثبة
