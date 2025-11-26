الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
ألمانيا: واحد من كل 15 فوق سن الـ 66 يواصل العمل

ألمانيا: واحد من كل 15 فوق سن الـ 66 يواصل العمل
26 نوفمبر 2025 17:24

كشفت نتائج دراسة للمعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد «دي آي دبليو» أن العديد من المتقاعدين في ألمانيا لا يزالون يعملون. وأوضحت الدراسة أن «واحدًا من كل 15 شخصًا في سن 66 عامًا فما فوق لا يزال يعمل».

وبحسب الدراسة، فإن النسبة بين الرجال تقترب من واحد من كل عشرة أشخاص (نحو 10%)، بينما تبلغ بين النساء نحو 5%. كما أشارت الدراسة إلى أن «كلما كانت الحالة الصحية أفضل وكلما ارتفع مستوى التعليم، زادت نسبة العمل في سن متقدمة». ونوهت إلى أن نحو 20% من الأشخاص في الشريحة العمرية بين 66 و69 عامًا والذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جدًا، لا يزالون يعملون.

كما تلعب طبيعة المهنة السابقة دورًا، بحسب الدراسة. إذ تبين أن أصحاب الأعمال الحرة يمثلون نسبة كبيرة بين كبار السن العاملين، حيث يعمل نحو 37.4% منهم حتى بعد تجاوز سن التقاعد الرسمي.

وقال بيتر هان، رئيس قسم قضايا الدولة في المعهد: «كبار السن يسهمون بالفعل في التخفيف الجزئي من حدة النقص المتزايد في الكوادر الفنية».

وأضاف: «لذلك ينبغي العمل بشكل أكبر على إبقاء نسبة أعلى من العاملين ممن تجاوزوا سن العمل القانوني في سوق العمل».

ورأى هان أن ذلك ممكن من خلال توفير تدابير للعناية الصحية، وفرص للتدريب والتأهيل المستمر في سن متقدمة، أو عبر تنفيذ إصلاحات في قوانين الضرائب والضمان الاجتماعي. واعتمد الباحثون في دراستهم على بيانات التعداد السكاني المصغر لعام 2022.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
التقاعد
سن التقاعد
