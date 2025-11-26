الإمارات تحصد 3 جوائز في «الخليجي السينمائي»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)



حصدت دولة الإمارات 3 جوائز في الدورة الخامسة من المهرجان الخليجي السينمائي، الذي أقيم مؤخراً في سلطنة عُمان، حيث شاركت وزارة الثقافة بـ4 أفلام تُبرز تطور الصناعة السينمائية في دولة الإمارات، ودورها الريادي في المشهد الثقافي الخليجي. هي: فيلم الرعب والتشويق «حوبة» للمخرج ماجد الأنصاري، والفيلم الكوميدي الاجتماعي «العيد عيدين» للمخرجة ميثة العوضي والمنتجة راوية عبدالله، و«زمجرة» للمخرجة علوية ثاني، و«فتاة الميلاد» للمخرج بدر محمد، الذي يدور في إطار درامي كوميدي.



جوائز

وحصد فيلم الرعب والتشويق «حوبة» جائزة أفضل فيلم طويل، فيما حصد فيلم «فتاة عيد الميلاد» جائزة أفضل فيلم قصير، وحصدت الممثلة بدور محمد جائزة أفضل ممثلة عن دورها «أماني» في فيلم «حوبة»، ونالت الممثلة ميرة المدفع شهادة تقدير عن أدائها المتميز في فيلم «العيد عيدين»، إلى جانب تكريم المخرج والمنتج عبدالله حسن أحمد تقديراً لإسهاماته البارزة في دعم وتطوير السينما الإماراتية، حيث قدّم أكثر من 12 فيلماً قصيراً، بين عامي 2001 و2013، ونال خلال مسيرته الفنية المتميزة العديد من الجوائز.



مسيرة طويلة

وأعرب المخرج والمنتج عبدالله حسن أحمد، عن سعادته البالغة بهذا الاحتفاء والتكريم، وقال: أفخر بهذا التكريم من «المهرجان الخليجي السينمائي» في دورته الخامسة، فهو تقدير أعتز به، ويجسّد مسيرة طويلة من العمل والإيمان بدور السينما الإماراتية في التعبير عن قصصنا وهويتنا. وأتطلع إلى مواصلة تقديم أعمال تُسهم في تطوير الحراك السينمائي الخليجي وتعزيز حضور السينما الإماراتية على المستويين الإقليمي والدولي. وقال المخرج ماجد الأنصاري: يشكّل هذا التكريم لفيلم «حوبة» لحظة فخر لكل من شارك في العمل. هذا النجاح يشجعنا على الاستمرار في تقديم قصص أصيلة من منطقتنا.

روح الإبداع

من ناحيتها، قالت المخرجة والمنتجة رواية عبدالله، التي تولت إنتاج فيلم «العيد عيدين» وتسلمت شهادة التقدير نيابة عن ميرة المدفع خلال حفل توزيع الجوائز بالمهرجان: أفخر بالنجاح الذي حققه فيلم «العيد عيدين»، والذي شكّل تجربة مميزة في مسيرتي الإنتاجية. ويسعدني أن تحصد ميرة المدفع شهادة تقدير عن أدائها اللافت في الفيلم. هذا التكريم يعكس قيمة العمل الجماعي وروح الإبداع التي جمعت فريق الفيلم، ويمنحنا دافعاً لمواصلة تقديم أعمال ترتقي بالسينما الإماراتية وتعبّر عن قصص من واقعنا وهويتنا.



محطة مهمة

وقالت ميرة المدفع: أعتز بشهادة التقدير التي نلتها في «المهرجان الخليجي السينمائي» عن دوري في فيلم «العيد عيدين»، فهي محطة مهمة في رحلتي الفنية ودافع كبير لمواصلة التطور. وأشكر فريق العمل الذين أسهموا في تقديم تجربة غنية وقريبة من الجمهور. وأتطلع إلى تقديم أدوار جديدة تُبرز طاقاتي وتُسهم في تعزيز حضور المواهب الإماراتية في الساحة السينمائية.



26 فيلماً

شارك في المهرجان السينمائي الخليجي في دورته الخامسة، 26 فيلماً خليجياً، تنافست على 9 جوائز، ضمن فئات: الأفلام الطويلة، القصيرة، والوثائقية، وتم تكريم عدد من الممثلين وصناع السينما الخليجية، هم: سعد الفرج، عبدالله حسن أحمد، أحمد يعقوب المقلة، وجمعة هيكل.