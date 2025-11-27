الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

أليشيا كيز تحيي ليلة رأس السنة في «ليالي السعديات»

أليشيا كيز تحيي ليلة رأس السنة في «ليالي السعديات»
27 نوفمبر 2025 14:28

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد «ليالي السعديات»، سلسلة الحفلات الموسيقية الرائدة في أبوظبي، التي تقام على مسرح مفتوح في جزيرة السعديات بأبوظبي، لاستقبال عام 2026 بحفل مميز للنجمة العالمية أليشيا كيز، التي تعود للعام الثاني على التوالي إلى جزيرة السعديات لتقديم أمسية فنية استثنائية يوم 31 ديسمبر 2025.

المغنية والكاتبة وعازفة البيانو والمنتجة أليشيا كيز، حائزة 17 جائزة غرامي، ومنذ إصدار ألبومها الأول «سونجز إن ذا ميرور» عام 2001، باعت أكثر من 65 مليون نسخة من أعمالها، وحققت ما يزيد على 5 مليارات مشاهدة إلكترونية، ونالت لقب الفنانة الأولى في فئة موسيقى «الآر أند بي» لهذه الألفية من رابطة صناعة التسجيلات الأميركية. وتضم قائمة أعمالها مجموعة من أشهر التسجيلات في القرن الحادي والعشرين، بما في ذلك أغنيتي «نو ون»، و«إمباير ستيت أوف مايند» الحاصلتان على جوائز، إضافة إلى أغنيتها العالمية «جيرل أون فاير».تقدم كيز في أمسيتها المنتظرة في «ليالي السعديات» باقة مختارة من أعمالها التي حازت إعجاب الجمهور، بدءاً من الأغاني العاطفية وأشهر الأغاني الإيقاعية السريعة، وصولاً إلى إيقاعات البيانو التي ميزت صوتها الفريد. وتأتي عودة كيز بعد النجاح الكبير الذي حققته في حفل ليالي السعديات عام 2024، لتنضم إلى نخبة من نجوم موسم 2025–2026، ومنهم ولودوفيكو إيناودي، لويس كابالدي، جون ماير، ماكس ريختر، ريكي مارتن، ماريا كاري، براين آدامز.

ليالي السعديات
رأس السنة
