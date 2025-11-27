«عالم فيراري».. 5 أيام حافلة بفعاليات الـ «الفورمولا 1»

أبوظبي (الاتحاد)



تستقبل منطقة المشجعين في «عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي» ضيوفها مجدداً خلال الفترة من 3 - 7 ديسمبر 2025، لتقدم لعشاق الفورمولا 1 أجواء متابعة حماسية مستوحاة من إرث فيراري العريق. ومع حلول موسم الفورمولا 1 كل عام، تتحول هذه الوجهة الترفيهية المميزة إلى مركز فريد لمتابعة سباق جائزة أبوظبي الكبرى، مع بث مباشر لجولات التجارب الحرة، والتصفيات، والسباق الختامي تحت السقف الأيقوني الأحمر للمدينة الترفيهية، وبالقرب من حلبة مرسى ياس، ليحظى الجمهور بـ 5 أيام حافلة بفعاليات سباقات الفورمولا 1 من قلب «عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي».وتعود منطقة المشجعين هذا العام ببرنامج متجدد صمّم لإبراز أجواء عطلة أسبوع السباق عبر مزيج من العروض الترفيهية والفعاليات الحية ولحظات حصرية مخصصة للجمهور. ويمكن للزوار الاسترخاء في ردهة نابضة بالحيوية تشكل محطة مثالية لالتقاط الأنفاس مع البقاء في قلب أجواء الفورمولا 1. كما تتيح الشاشات الكبيرة المنتشرة في أرجاء المساحة متابعة كل تفصيل من مجريات الحلبة دون تفويت أي مشهد.

وقد تم اختيار «عالم فيراري أبوظبي» مرة أخرى لاستضافة النهائي العالمي لبطولة فيراري للرياضات الإلكترونية للعام الثاني على التوالي. وفي 3 ديسمبر من الساعة 1:00 ظهراً حتى 6:00 مساءً، تتحول الوجهة إلى ساحة منافسة عالية الإيقاع، حيث يخوض 14 من أبرز متسابقي أجهزة المحاكاة الإلكترونية على مستوى العالم مواجهات حاسمة على أشهر الحلبات للفوز بلقب هذا العام. ويمكن للجمهور متابعة كل تفصيل من مسار المنافسة مباشرة، مع حضور ضيوف مميزين من سكوديريا فيراري، بما يعزز تفاعل عشاق السباقات الافتراضية مع عالم الفورمولا 1 تحت السقف الأيقوني الأحمر للمدينة.