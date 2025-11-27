الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«عالم فيراري».. 5 أيام حافلة بفعاليات الـ «الفورمولا 1»

«عالم فيراري».. 5 أيام حافلة بفعاليات الـ «الفورمولا 1»
27 نوفمبر 2025 14:52

أبوظبي (الاتحاد)

تستقبل منطقة المشجعين في «عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي» ضيوفها مجدداً خلال الفترة من 3 - 7 ديسمبر 2025، لتقدم لعشاق الفورمولا 1 أجواء متابعة حماسية مستوحاة من إرث فيراري العريق. ومع حلول موسم الفورمولا 1 كل عام، تتحول هذه الوجهة الترفيهية المميزة إلى مركز فريد لمتابعة سباق جائزة أبوظبي الكبرى، مع بث مباشر لجولات التجارب الحرة، والتصفيات، والسباق الختامي تحت السقف الأيقوني الأحمر للمدينة الترفيهية، وبالقرب من حلبة مرسى ياس، ليحظى الجمهور بـ 5 أيام حافلة بفعاليات سباقات الفورمولا 1 من قلب «عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي».وتعود منطقة المشجعين هذا العام ببرنامج متجدد صمّم لإبراز أجواء عطلة أسبوع السباق عبر مزيج من العروض الترفيهية والفعاليات الحية ولحظات حصرية مخصصة للجمهور. ويمكن للزوار الاسترخاء في ردهة نابضة بالحيوية تشكل محطة مثالية لالتقاط الأنفاس مع البقاء في قلب أجواء الفورمولا 1. كما تتيح الشاشات الكبيرة المنتشرة في أرجاء المساحة متابعة كل تفصيل من مجريات الحلبة دون تفويت أي مشهد.
وقد تم اختيار «عالم فيراري أبوظبي» مرة أخرى لاستضافة النهائي العالمي لبطولة فيراري للرياضات الإلكترونية للعام الثاني على التوالي. وفي 3 ديسمبر من الساعة 1:00 ظهراً حتى 6:00 مساءً، تتحول الوجهة إلى ساحة منافسة عالية الإيقاع، حيث يخوض 14 من أبرز متسابقي أجهزة المحاكاة الإلكترونية على مستوى العالم مواجهات حاسمة على أشهر الحلبات للفوز بلقب هذا العام. ويمكن للجمهور متابعة كل تفصيل من مسار المنافسة مباشرة، مع حضور ضيوف مميزين من سكوديريا فيراري، بما يعزز تفاعل عشاق السباقات الافتراضية مع عالم الفورمولا 1 تحت السقف الأيقوني الأحمر للمدينة.

 

أخبار ذات صلة
مدير حلبة مرسى ياس لـ«الاتحاد»: نفاد تذاكر «الفورمولا- 1» سنوياً يعكس القيمة العالمية لأبوظبي
«الفورمولا- 1» تجمع العالم في أبوظبي
فيراري أبوظبي
الفورمولا 1
آخر الأخبار
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
الرياضة
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
اليوم 12:31
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
الرياضة
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
اليوم 12:30
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» والمصرف المركزي ينظمان ملتقى الوقف النقدي
علوم الدار
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» والمصرف المركزي ينظمان ملتقى الوقف النقدي
اليوم 12:18
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
الرياضة
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
اليوم 12:17
علي راشد النعيمي يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني
علوم الدار
علي راشد النعيمي يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني
اليوم 12:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©