طارق المنهالي يمزج الألحان الإماراتية بالموروث الشامي في «إكسبو دبي»

أبوظبي (الاتحاد)



أحيا الفنان الدكتور طارق المنهالي أمسية استثنائية جمع فيها الإيقاعات والألحان الشعبية الإماراتية، بالموروث الشامي العريق، بأسلوبه الجيوموسيقي الرائد والمتفرّد في المنطقة، وذلك برفقة فرقة «نيو طرب وحلبي استوديو»، في منصة «الإمارات تحب سوريا» التي أقيمت مؤخراً في «إكسبو دبي».وللمرة الأولى قدّم المنهالي خلال الحفل الموروث الشامي بتوليفة إماراتية شعبية مبتكرة، مزج خلالها بين الإيقاعات الإماراتية بالأداء باللهجة السورية، حيث أدى الرزفة الإماراتية أثناء غنائه لـ«آه يا حلو» و«يامال الشام»، في مشهد أثار إعجاب الحاضرين وأشعل تفاعل الجمهور الذي تجاوز 25 ألفاً.

وقال: إن الموسيقى والفنون الشعبية تشكّل جسراً حضارياً لربط الشعوب، وإن تبادل الثقافات عبر الفنون هو الطريق الأوفى لإيصال الهوية الإماراتية إلى العالم بأسلوب أكاديمي مدروس يعكس قيم التسامح والانفتاح واحترام ثقافات الشعوب.وقد ابتكر المنهالي مدرسة الجيوموسيقية، التي تهدف إلى نشر التراث الإماراتي عبر فنون وثقافات الشعوب، وتعزيز تبادل الفنون والهوية من خلال الموسيقى، وخاض سابقاً تجارب ناجحة في تقديم ألوان موسيقية بلمسة إماراتية في كل من السودان والمغرب، ويعمل حالياً على تطوير مشاريع جديدة تشمل لهجات عربية ولغات عالمية متعدّدة.