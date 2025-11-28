السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«تيم لاب فينومينا أبوظبي».. تجارب تفاعلية في «عيد الاتحاد» الـ 54

«تيم لاب فينومينا أبوظبي».. تجارب تفاعلية في «عيد الاتحاد» الـ 54
28 نوفمبر 2025 12:12

أبوظبي (الاتحاد)

يستقبل «تيم لاب فينومينا أبوظبي» زوّاره ببرنامج احتفالي خاص، خلال عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54، حيث يتمكن الضيوف من الاستمتاع بباقة من الأنشطة الفنية والثقافية والتجارب التفاعلية في مساحة تلتقي فيها العروض التقليدية بأحدث التقنيات العصرية.

يشمل البرنامج مجموعة من العروض والأنشطة الاحتفالية مثل فنون العيالة التراثية، بالإضافة إلى الضيافة العربية التي تشمل تقديم القهوة والتمر. كما يتمكن زوّار «تيم لاب فينومينا» من الاطلاع على مجموعة من الأعمال الرقمية التي تمزج بين البيئات البصرية، والتقنيات العصرية في تجربة فريدة تبرز التلاقي بين الفن والتكنولوجيا، وتواكب أجواء الاحتفالات الوطنية. ويمكن للزوّار اختتام جولتهم في «أنكو»، المقهى الياباني الواقع داخل «تيم لاب فينومينا أبوظبي، وتذوق خيارات القهوة المحضرة بعناية والشاي الأخضر والمأكولات اليابانية، إلى جانب الاستمتاع بالإطلالات المميزة على منطقة السعديات الثقافية.

المصدر: وام
أبوظبي
تيم لاب فينومينا أبوظبي
