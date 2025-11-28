قصر الوطن يحتفل بـ«عيد الاتحاد» الـ54

أبوظبي (الاتحاد)



مع استعداد دولة الإمارات للاحتفال بـ«عيد الاتحاد» الـ«54»، وتحت شعار «متحدين» الذي يجسّد روح الاتحاد والروابط، التي تجمع كلّ من يعتبر دولة الإمارات وطناً له، يوجّه قصر الوطن دعوته إلى الجمهور للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية في قصر الوطن، الواقع داخل مجمع قصر الرئاسة، وأحد أبرز الصروح المعمارية والثقافية في الدولة، والمعلم الوطني الذي يجسّد الإرث الإماراتي الأصيل وقيمه الراسخة، المواكبة لرؤية الوطن نحو مستقبل مشرق، والمكان الأمثل للاحتفاء بمعاني الانتماء والاعتزاز الوطني.يقدم قصر الوطن لزواره بمناسبة احتفاله بـ«عيد الاتحاد» الـ«54»، برنامجاً احتفالياً خاصاً يحيي من خلاله موروث دولة الإمارات ومسيرتها المشرقة، ويثري التجربة الثقافية لزوّار القصر في أرجائه. حيث تتضمن الفعاليات عروضاً موسيقية، وفقرة العيالة التراثية، وعرضاً للصقور في الساحة الخارجية، مع تقديم الضيافة الإماراتية المتمثلة في التمر والقهوة العربية، وذلك في الجلسة التقليدية، التي تعكس عمق الهوية الوطنية وروح المناسبة.

وإلى جانب الأجواء الاحتفالية الوطنية المبهجة، تُعد زيارة قصر الوطن فرصة ثرية تتيح لزوّاره من مختلف الفئات فرصة التعرف على محيطه المعماري المهيب، الذي يستحضر قروناً من إبداع وحرفية فنون العمارة العربية العريقة. ويتيح لهم فرصة التجول بين الحدائق المصممة بعناية، والاستمتاع بمشهد الواجهة البيضاء للقصر.

ويتيح قصر الوطن للزوّار فرصة التعرف إلى كنوزه الثقافية المتنوعة بدءاً من مكتبة قصر الوطن، التي تضم مجموعة واسعة من الكتب والمراجع والوثائق، التي ترصد المسار الاجتماعي والثقافي لدولة الإمارات. وتمثّل هذه المكتبة ساحة ثقافية تبرز إرث الآباء المؤسسين للدولة، ورؤاهم التي ما زالت مصدر إلهام لمسيرة التطور حتى اليوم.

وتتواصل رحلة الزوّار عبر «بيت المعرفة»، الذي يقدم معرض «حبر من ذهب: رحلة عبر المخطوطات العربية والإسلامية»، والذي يضم مجموعة من المخطوطات النادرة والنماذج المميزة من فنون الخط والزخرفة والعلوم الإسلامية. ويبرز الدور التاريخي الذي أدّته المنطقة في إثراء المعرفة الإنسانية وتطوير الإرث الثقافي العالمي.

إضافة إلى التجارب المتنوعة التي يقدمها القصر لزوّاره من مختلف الفئات، والتي تعكس جوانب مختلفة من الهوية الإماراتية. ومنها عرض الخيالة الذي يعكس المكانة الراسخة للفروسية في موروث دولة الإمارات. كما تقدم فرقة الموسيقى العسكرية أداءً يضفي على أجواء القصر البهجة ويبث في نفوس زوّاره روح الانتماء والوحدة الوطنية.

كما يقدم القصر عرضاً للمؤثرات الصوتية والضوئية على الواجهة الرئيسة للقصر، يومياً عند الساعة 6:30 مساءً، حيث يتيح للزوّار الاستمتاع بلوحاته، التي تروي قصة الدولة في ثلاثة فصول، تتناول الماضي والحاضر والرؤية المستقبلية للأمة. ويتيح هذا العرض للزوّار فرصة التأمل في مسيرة تطوّر الدولة بطريقة تعزّز من ارتباطهم بقيم ومعاني عيد الاتحاد.