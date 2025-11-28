«جزيرة ياس أبوظبي».. أنشطة استثنائية في «عيد الاتحاد» الـ54

أبوظبي (الاتحاد)



تستعد «جزيرة ياس، أبوظبي» لاستقبال ضيوفها ضمن احتفالية مميزة طيلة أسبوع كامل بمناسبة «عيد الاتحاد» الـ54 لدولة الإمارات. وضمن مدنها الترفيهية العالمية ومعالمها النابضة بالحيوية، يمكن للضيوف الاستمتاع ببرنامج مميز يحفل بالتجارب الثقافية الإماراتية الأصيلة، والأجواء الترفيهية الاحتفالية والنشاطات العائلية المصمّمة لمنح الضيوف من مختلف الأعمار ذكريات لا تنسى.تشهد «ياس باي ووترفرنت»، الساعة 9:00 مساءً، يومي 1 و2 ديسمبر، انطلاق عروض الألعاب النارية لتضيء السماء في مشهد أخّاذ يعّزز ألق الأجواء الاحتفالية. وتقدم الواجهة البحرية تجربة متميزة ضمن مناطق عديدة تأخذ الضيوف في رحلة بين ماضي وحاضر ومستقبل دولة الإمارات، حيث تبدأ التجربة بزيارة «حديقة الأعلام» التي تحتضن 54 علماً يمثل كل واحد منهم عاماً من تاريخ دولة الإمارات. وتسلط المنطقة التراثية الضوء على حقبة السبعينيات من خلال الحرف الإماراتية التقليدية، والرسم بالحناء، وفنون الخط، بينما يحتفي «الممشى الكلاسيكي» بذكريات الثمانينيات والتسعينيات عبر السيارات القديمة، ولمسات ألعاب المغامرات القديمة، والأجواء الأصيلة التي تعود بالضيوف بالزمن وسط أجواء رائعة. ويمكن للعائلات مواصلة رحلتهم إلى «ساحة الخيال»، حيث تنتظرهم ورش عمل مستوحاة من بداية الألفية الحالية، وفنون الرسم بالرمل، وأنشطة إبداعية متنوعة، يليها «سوق النكهات المحلية» الذي يجسّد حقبة العقد الثاني من الألفية من خلال المأكولات الإماراتية، والأكشاك الحرفية، والجدار المجتمعي النابض بالحياة. وتختتم الرحلة عند «ساحة المستقبل» التي تضم عروضاً تفاعلية وتركيبات مبتكرة تستشرف ملامح السنوات المقبلة. يمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع بعروض ثقافية تقدّمها «فرقة الإيقاعات الوطنية» و«تحية الصياد» إلى جانب عروض الصقارة، والتي ستنشر أجواءها في الواجهة البحرية طوال الفعالية، مع ظهور خاص للفنان الشعبي مبارك العتيبة. ويستمتع العائلات بأجواء احتفالية فريدة ضمن المدن الترفيهية الحائزة على الجوائز في جزيرة ياس، إذ سيكونون على موعد مع فنون رقصة العيالة الأصيلة، وسيتذوقون أشهى التمور مع بعض القهوة العربية، فضلاً عن تشكيلة من النشاطات الثقافية الرائعة مثل الرسم بالحنة، وفنون الخط، والرسم على الوجه، وحياكة السدو والسلال. وتقدم «عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي» أجواء تزخر بالتشويق والمتعة بحضور راقصي العيالة وعازفي الطبول، لتكون زيارة المدينة الترفيهية خياراً مثالياً لحضور احتفالات متميزة تثري التجارب الاستثنائية بالفعل فيها. وخلال يومي 1 و2 ديسمبر فقط، يتمكن الضيوف من المشاركة في نشاطات ثقافية تشمل فنون الخط والحنة والرسم على الوجوه. وتشهد «ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي» أجواءً ترفيهية نابضة بالحيوية والتجارب المتميزة المستوحاة من التراث الإماراتي، بما يشمل رقصات الصيادين، وظهور شخصيات محببة وإقامة نشاطات أصيلة مثل صناعة الفخاريات وحياكة السلال وفنون الخط ولقاء الصقور. وستقدم منطقة المجلس بديكوراتها الباهرة للضيوف مكاناً مثالياً للاسترخاء بعد استكشاف التوسعة التي شهدتها المدينة الترفيهية هذا العام. وإلى جانب أجواء الاستقبال التراثي في «عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي» ومحطات الفنون الإبداعية، تشهد المدينة الترفيهية إقامة خيمة تقليدية تستضيف فنون الرسم بالحنة وحياكة السدو. ويتمكن الضيوف من الانتقال بسلاسة بين مختلف التجارب الترفيهية والاحتفالية المستمدة من الثقافة الإماراتية الأصيلة، فضلاً عن خوض تجارب عائلية مثل مغامرة نهر بيدروك مع ذا فلينستونز وفاست آند فيريوس. وتنطلق احتفالات «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي» بعيد الاتحاد بأسلوب مختلف يحمل طابع الأجواء البحرية المتميزة مع فنون أداء جذابة، وعروض رقص الصيادين، وفنون القصة الثقافية. ويمكن للعائلات استكشاف فنون صناعة الفخار والسدو، وحياكة شبكات الصيد وغير ذلك الكثير، في حين يتمكن الضيوف من الاسترخاء ضمن منطقة المجلس في المدينة الترفيهية وسط أجواءٍ بحرية خلابة. وتحتفل «كلايم جزيرة ياس أبوظبي» أيضاً بعيد الاتحاد يومي 1 و2 ديسمبر بعروض رقصة العيالة، في حين تستقبل الضيوف بالقهوة العربية والتمور. وتعدّ المدينة الترفيهية من بين الخيارات المتميزة للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، قبل أن يتوجه الضيوف نحو أكبر نفق هوائي داخلي للقفز الحر في العالم أو لتسلق أطول جدار داخلي في المنطقة.