السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

"الصحة العالمية": التطعيم خفّض إصابات الحصبة عالميا بنسبة كبيرة

"الصحة العالمية": التطعيم خفّض إصابات الحصبة عالميا بنسبة كبيرة
28 نوفمبر 2025 18:13

قالت منظمة الصحة العالمية، في تقرير صدر اليوم الجمعة، إن حالات الإصابة بمرض الحصبة على مستوى العالم انخفضت 71 بالمئة إلى 11 مليون حالة خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2024، مدفوعة بتحسن التغطية بالتطعيم.
ووفقا للتقرير، فقد منع التطعيم ما يقرب من 59 مليون حالة وفاة على مستوى العالم خلال هذه الفترة.
وانخفضت الوفيات بشكل أكبر وبواقع 88 بالمئة لتصل إلى 95 ألف حالة وفاة في عام 2024، وهو من بين أدنى المعدلات السنوية منذ عام 2000.
لكن التقرير ذكر أن حالات الإصابة المقدرة في عام 2024 ارتفعت ثمانية بالمئة بينما انخفضت الوفيات 11 بالمئة مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كوفيد في عام 2019، مما يعكس تحولا في عبء المرض من البلدان منخفضة الدخل إلى البلدان متوسطة الدخل التي تنخفض فيها نسب الوفيات.

أخبار ذات صلة
«الإمارات الصحية» تقدم 600 ألف جرعة تطعيم ضد شلل الأطفال منذ بداية العام
«الصحة العالمية»: تطعيم 10 آلاف طفل ضد أمراض مختلفة في غزة
المصدر: رويترز
منظمة الصحة العالمية
الحصبة
التطعيم
آخر الأخبار
دورية إسرائيلية تعترض طريق سيارة إسعاف في طوباس (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعّد عملياتها العسكرية في شمال الضفة الغربية
اليوم 01:39
بوتين يصافح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال اللقاء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: روسيا تريد السلام في أوكرانيا
اليوم 01:39
عائلة نازحة جراء الانتهاكات الحوثية ضد اليمنيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الانتهاكات الحوثية تُعمِّق الأزمة الإنسانية في اليمن
اليوم 01:39
علم فلسطيني يرفرف على مبنى مدمر في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسبانيا تدعو لتطبيق حل الدولتين من أجل تحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط
اليوم 01:39
فتاة سودانية لاجئة من دارفور تحمل شقيقها أثناء سيرها في مخيم للنازحين في تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولون بمنظمات أممية وإغاثية لـ«الاتحاد»: تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان إلى مستويات خطيرة
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©