أبرز الأخبار
جزيرة ياس تستقبل الضيوف بالألعاب النارية في احتفالية عيد الاتحاد

جزيرة ياس تستقبل الضيوف بالألعاب النارية في احتفالية عيد الاتحاد
29 نوفمبر 2025 01:31

أبوظبي (الاتحاد)

الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
حمدان بن زايد: سطروا أسمى معاني الانتماء
تستعد جزيرة ياس لاستقبال ضيوفها من مجموعات الأصدقاء والعائلات ضمن احتفالية مميزة طيلة أسبوع كامل بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54 لدولة الإمارات. وضمن مدنها الترفيهية العالمية ومعالمها النابضة بالحيوية، يمكن للضيوف الاستمتاع ببرنامج مميز يحفل بالتجارب الثقافية الإماراتية الأصيلة، والأجواء الترفيهية الاحتفالية والنشاطات العائلية المصممة لمنح الضيوف من مختلف الأعمار ذكريات لا تنسى.

الواجهة البحرية
تشهد «ياس باي ووترفرنت» في تمام الساعة 9:00 مساءً يومي 1 و2 ديسمبر انطلاق عروض الألعاب النارية لتضيء السماء في مشهد أخاذ يعزز ألق الأجواء الاحتفالية. وتقدم الواجهة البحرية أيضاً تجربة متميزة ضمن مناطق عديدة تأخذ الضيوف في رحلة بين ماضي وحاضر ومستقبل دولة الإمارات، حيث تبدأ التجربة بزيارة «حديقة الأعلام» التي تحتضن 54 علماً. وتسلط المنطقة التراثية الضوء على حقبة السبعينيات من خلال الحرف الإماراتية التقليدية، والرسم بالحناء، وفنون الخط، بينما يحتفي «الممشى الكلاسيكي» بذكريات الثمانينيات والتسعينيات عبر السيارات القديمة، ولمسات ألعاب المغامرات القديمة. وتتواصل الاحتفالات في «ياس مول»، و«ياس وووتروورلد» و«عالم وارنر براذرز»، و«سي ورلد»، و«كلايم أبوظبي».

