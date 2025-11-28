«أبوظبي للإعلام» تحتفي بعيد الاتحاد الـ54 بفعاليات تراثية متنوِّعة

أبوظبي (الاتحاد)



نظّمت «أبوظبي للإعلام»، الشركة الإعلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ54، في مبنى الإذاعة والتلفزيون، بحضور الإدارة العليا والقيادات التنفيذية، إلى جانب موظفي الشركة وعائلاتهم.



بناء وازدهار

وقال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للإعلام: نعبِّر باحتفائنا بعيد الاتحاد عن فخرنا بما حققته دولة الإمارات عبر مسيرة تزيد على خمسة عقود من البناء والازدهار، وهو بمثابة مناسبة نجدّد من خلالها انتماءنا وولاءنا للوطن، ونستحضر فيها القيم التي رسّخها الآباء المؤسسون، والتي تُواصل قيادتنا الرشيدة البناء عليها.

وأضاف القبيسي: تجسد «أبوظبي للإعلام» قيَم الاتحاد ومكتسباته من خلال إنتاج محتوى وطني مسؤول يعكس قيم الهوية الإماراتية، ويُبرز مسيرة الإنجازات، ويحفِّز الأجيال على مواصلة العطاء لرفعة الدولة.

مسابقات ومهارات

شهد الحفل فقرات متنوعة، بينها «الحربية» التراثية بالإضافة إلى مجموعة من المسابقات الترفيهية التي شارك فيها الموظفون.

وتضمن الحفل رقصة العيّالة الإماراتية، وركناً للحرفيين المحليين شمل السعفيات والخط العربي وصناعة العطور الإماراتية.

وخصّص الحفل ركناً للأطفال من أبناء الموظفين المشاركين، تضمن أنشطة متنوعة، مثل تلوين علَم الإمارات ونقش الحناء والألعاب التراثية، إلى جانب فقرة مواهب الموظفين التي أبرزت مهارات إبداعية متنوّعة من الشعر والغناء التراثي.

واختُتم الاحتفال بالتأكيد على التزام «أبوظبي للإعلام» بمواصلة دورها في دعم مسيرة الدولة، وترسيخ قيم الوحدة والتلاحم المجتمعي، وإنتاج محتوى إعلامي يعبّر عن روح الاتحاد ويسلِّط الضوء على مسيرة الإمارات نحو المستقبل.